　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

▲▼英國脫歐,強生。（圖／路透）

▲英國首相強生正式簽署脫歐協議。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦1日專電

英國公投脫歐4年半後，終於與歐盟正式分手，邁入脫歐後新世代。不過，英國正因為2019冠狀病毒疾病焦頭爛額，脫歐帶來的後遺症可能短期內感受不到，但逐漸在生活中體現。

英國與歐盟的貿易協議在格林威治時間2020年12月31日晚間11時（布魯塞爾時間2021年元月1日零時）生效，英國就此和歐盟正式分道揚鑣，各走各的路。

相較於2020年1月31日英國和歐盟分手，進入11個月過渡期時，英國各地街頭舉行狂歡慶祝派對，現在雙方正式分開，卻因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情只能靜悄悄度過，媒體大部分版面也被疫情佔據。

英國無法在盛大狂歡中迎接脫歐，可能是英相強生（Boris Johnson）當初始料未及。

強生以脫歐派大將身分在保守黨魁選舉中脫穎而出，揮舞著脫歐大旗在2019年大選率領保守黨打下勝仗，奪取下議院多數席次，奠定脫歐貿易協議通過基礎。不過，下議院於2020年12月30日以壓倒性票數通過脫歐貿易協議後，強生傍晚召開記者會，討論的除了疫情還是疫情。

無論如何，新規矩都在2021年元月1日上路，儘管絕大多數英國人都正因為疫情而閉關，但生活上將逐漸感覺到變化。

▲▼英國脫歐,強生。（圖／路透）

▲脫歐後英國物流運輸業也受到影響。（圖／路透）

首先，英國的機場可能出現混亂場面。英國人過去到歐盟國家旅遊說走就走，只要護照沒過期就行，但現在英國被視為「第三國」，入境歐盟國家時護照效期至少要6個月，且180天內最多只可停留90天。因此，英國民眾的護照若在今年夏天過期，可能到機場才發現無法出發。

不過，由於英國在護照到期續簽時，還可延長9個月，因此英國護照期限是10年9個月，而非一般的10年。但現在如果去歐盟國家，這9個月可能會被視為無效，因此為了避免爭議，護照效期最好保留15個月效期才保險。

即使護照效期沒有問題，英國人現在前往歐盟國家，無論是搭乘歐洲之星或是搭飛機，都必須在「非歐盟國家」的隊伍排隊，通關時間大大延誤，還必須附上回程機票等證明文件，這些可能都得花上一段時間適應。

此外，帶寵物出國也不如過去方便，因為能讓寵物在歐盟國家旅遊的寵物護照不再適用。

至於貨物流通方面，雖然英國與歐盟達成免關稅、免限額的貿易協議，但文件作業等繁文縟節少不了。雖然英國政府早已對企業展開培訓，但正如同政府官員所言，適應新規矩的階段將經歷一段「顛簸的」路程。

儘管脫歐後，實務面上可能面臨一些麻煩，但強生等脫歐派依舊為英國獲得「自主權」興奮不已。

強生在他的新年訊息中表示，在新的一年，英國將「能自由做任何事情」。英國將能自由與全世界談判貿易協議。「英國把自由掌控在自己的手中，能夠盡情運用。」

►英國女王御准脫歐協議！過渡期結束前「壓底線」　與歐盟正式分手
►英國與越南自貿協定31日生效！　6年內取消99.2%關稅
►英脫歐急與各國簽貿易協議　外交大臣：積極前進印太地區國家

 
ET快訊
壽山動物園20獼猴圍攻麵包女　先搶食再斷她左手「伸指肌腱」
3.8萬人high翻台北跨年　醫推測「2種結局」！網一面倒認
快訊／確診突破800人！再增3境外移入　指揮中心下午2時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

英2020最後一天「單日近6萬例」再創新高！　法首現南非變種病毒

「細節就是差距」他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拼命爆

WHO認可輝瑞疫苗「可緊急使用」　加快各國進口、注射速度

美股漂亮封關！道瓊站上歷史新高　標普500指數年線漲幅逾16%

教宗方濟各坐骨神經痛！　不出席除夕晚禱和新年彌撒

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

黃明志《漂向北方》feat.Gail　短裙辣妹現身陪唱「台北觀光主題曲」

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

延宕4年半！英國與歐盟正式分手　邁入脫歐後新世代

首爾鐘閣無聲倒數！嚴峻疫情跨年街邊冷清...民眾盼回歸日常生活

譚德塞新年致辭「隧道後有光明」　各國網友狠酸：根本就是大騙子

金正恩取消發表新年談話！黨報公開親筆賀卡：艱苦歲月謝人民支持

英2020最後一天「單日近6萬例」再創新高！　法首現南非變種病毒

「細節就是差距」他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拼命爆

WHO認可輝瑞疫苗「可緊急使用」　加快各國進口、注射速度

美股漂亮封關！道瓊站上歷史新高　標普500指數年線漲幅逾16%

教宗方濟各坐骨神經痛！　不出席除夕晚禱和新年彌撒

台灣好行太魯閣線今起通車營運　限時15天「買一送一」

北市3處全新打卡點！巨型花海首次點燈、「LOVE」換彩虹裝

羅志祥「跨年夜現身」！　挺C.T.O：別讓我失望...團員傻眼笑了

台南療癒山林溫泉秘境！住宿、景觀下午茶全搞定　沒住也能「包池」

台北台東跨年最成功？內行曝「少1原因尬慘了」：真的有差

不用再怕因服裝挨罰了　羽球男雙好手李洋簽約新贊助商

警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

青春露超狂6250元→3490元　記住5＋3用法、一滴都不浪費

戰鬥民族養「獵豹＋美洲獅」　2大貓初遇追逐、拍臀萌翻網

2020年全球股市表現　韓國、中國飆升30%以上

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

國際熱門新聞

他對比台日餐廳防疫隔板美感　反被酸：難怪拼命爆

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

女兒好心幫剪髮　意外害死爸媽

聖誕老人「帶疫造訪」養老院！1個月內慘釀26死

全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火超壯觀

首爾看守所囚犯寫紙條求救

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

即／北韓慶跨年　平壤煙火齊放

「12港人案！蓬佩奧批北京無權宣稱是強國

俄國接種國產疫苗　半數民眾沒信心

爆乳妹墊臀「矽膠流湯」　腫成象腿！狂被轉診

美股漂亮封關！道瓊、標普500創新高

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

更多熱門

相關新聞

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

英跨年日前「單日近6萬例」創新高！法首現變種病毒

2020「疫情之年」最後一天，惡夢尚未結束，英國單日確診病例再站上高峰，近6萬人確診、964人病故，當局呼籲民眾應待在家中跨年，勿外出增加感染風險。與此同時，在南非發現變種病毒「501.V2」也入侵歐洲，除了英國以外，法國也出現首例。

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

法國動員10萬警力嚴守跨年夜

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

又見英國！增2例境外移入

又見英國！增2例境外移入

女童狼蛛+蛇藏臥室　母嚇瘋仍支持

女童狼蛛+蛇藏臥室　母嚇瘋仍支持

關鍵字：

英國歐盟脫歐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

快訊／D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

邵雨薇躺吳慷仁懷：Love You　認愛後首PO閃照

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

高中生橋下烤肉跨年　抬頭驚見有人上吊

林義守尷尬20秒…送高市「225億大禮」

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面