英國女王御准脫歐協議！過渡期結束前「壓底線」　與歐盟正式分手

▲英國即將在當地時間31日晚間11時正式與歐盟「分手」,圖為英國首相強生(Boris Johnson)。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

英國國會於30日投票通過拖延已久的脫歐協議後,英媒《新聞協會》(PA Media)於31日稍早指出,英國下議院議長表示,脫歐協議已獲得英國女王伊莉莎白二世的御准,成為正式法律。而英國也即將在格林威治時間31日晚間11時(布魯塞爾時間12時)結束脫歐過渡期,與歐盟正式切割。

根據路透援引報導,《新聞協會》31日稍早證實,英國下議院議長霍伊爾(Lindsay Hoyle)向議員們表示,英國女王已代表王室批准了2020年英國與歐盟未來關係法案(European Union (Future Relationship) Act 2020),正式成為法律,其中《歐盟-英國貿易與合作協議》也將於過渡期後立即生效。

#BREAKING Commons Speaker Sir Lindsay Hoyle has told MPs the European Union (Future Relationship) Act 2020, which enables the Government to implement and ratify the UK’s trade deal with the EU, has been granted royal assent by the Queen.