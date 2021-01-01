率市府團隊元旦升旗　侯友宜：下個10年一定讓新北大幅改變





▲新北市長侯友宜出席新北市元旦升旗 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市元旦升旗典禮1日上午8時於市府旁廣場舉行，為了防疫，上週已取消開放民眾，僅邀請冬奧選手湯智鈞、雷千瑩、鄭先知、林郁婷，以及市府局處首長、29區區長、市議員、板橋區里長參與。市長侯友宜身穿新北市團隊的白色制服外套、戴上國旗口罩出席典禮，他表示，未來會繼續跟市民站在一起，下一個10年一定讓新北市大幅改變。

侯友宜說，在疫情最嚴峻時刻，新北市民與市府團隊都能共體時艱，嚴肅面對疫情，這麼大的城市，有永遠要做大城市的企圖心，未來跟市民站在一起，會更努力，今天是2021第一天，下一個10年2030，一定讓新北市大幅改變，讓新北市更好。

侯友宜致詞表示，去年因為疫情嚴峻在哪民眾生活的改變，人與人的距離、國際與國際間少了接觸、沒有往來。大家能同心齊力面對防疫，但到今天為止疫情仍然嚴峻，身為中華民國一份子，全球的一份子，就要上下一心防疫。

侯友宜表示，因此最隆重、最希望市民參與的升旗典禮，只能改成市府團隊、民意代表，以嚴格防疫、嚴肅心情來升旗，我們愛國家、愛土地、愛國民的心永遠不變。他說，剛剛看著國旗冉冉上升，自己唱著國歌，內心非常熱血，澎湃洶湧。

「這面國旗永遠提醒我們，在這裡長大，就要捍衛中華民國、捍衛這片土地，讓人民安居樂業，大家能過一個好日子。」侯友宜說，他會繼續跟市民站在一起，團結奮鬥努力向前走。

侯友宜強調，面對嚴峻疫情，大家只要努力團結，一定能過度過難關，未來除了疫情能順利堵住，且台灣這塊寶島有大家的努力，經濟一定會更繁榮，一定能跟國際競爭，甚至超越國際。

最後，侯友宜預祝現場同仁牛年快樂，表示新北市能做大事，也要要做大市，未來能平安、有福氣、有好日子，「牛」轉乾坤，中華民國會更好，大家平安向前走。

▼新北市長侯友宜率市府團隊首長、29區區長、板橋區里長參加元旦升旗 。（圖／記者李毓康攝）