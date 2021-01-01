綠帽男收匿名短信「你妻子出軌」！他走上復仇之路　結局神展開

▲綠帽男收到正義短信「你妻子出軌」，結局竟超神展開。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸山東省一名柴姓男子日前收到匿名短信，內容寫下「你的老婆與工廠內的XXX有婚外情」，隨後又讓他發現其實老婆外遇的對象不只一名，他為了報復竟要求老婆配合，逼迫2名「小王」簽下借據、發生關係承認書等用以勒索，「小王」不堪受辱決定報警才讓事件曝光。

根據《瀟湘晨報》報導，柴男2020年7月9日收到匿名訊息，指稱他的王姓妻子與同工廠的公姓男子發生婚外情，氣得他衝到工廠毆打公男，持刀逼迫對方簽下「強迫王女發生關係承認書」，接著以提告強暴、公開婚外情的事由威脅、索討錢財。公男迫於威脅決定給柴男2萬元人民幣（約8.5萬元新台幣）。

▲柴男懷疑孫男就是匿名通知他妻子出軌的神秘人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

數天後，柴男又得知妻子與另一名孫男也有婚外情，並懷疑孫男就是匿名通知他妻子出軌的神秘人，他就與妻子密謀以「發生性關係」為由，引誘孫男到指定房間。孫男赴約後隨即遭2人控制，控制期間被多次用鈍器毆打、被逼拍下裸露影片，最後簽下10萬元人民幣（約42萬元新台幣）借據才被釋放。

孫男脫困後立刻報警，警方隨即以傷害、敲詐勒索等罪嫌將柴男、王女2人移送法辦。檢方表示，柴王2人以非法佔有為目的，敲詐勒索他人財物，數額巨大且犯罪事實清楚，證據確實，考量到2人落網均坦承犯罪、對於行為相當後悔，依傷害、敲詐勒索等罪向法院提起公訴，請求法院從寬處理。