　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

綠帽男收匿名短信「你妻子出軌」！他走上復仇之路　結局神展開

▲▼手機。（圖／CFP）

▲綠帽男收到正義短信「你妻子出軌」，結局竟超神展開。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸山東省一名柴姓男子日前收到匿名短信，內容寫下「你的老婆與工廠內的XXX有婚外情」，隨後又讓他發現其實老婆外遇的對象不只一名，他為了報復竟要求老婆配合，逼迫2名「小王」簽下借據、發生關係承認書等用以勒索，「小王」不堪受辱決定報警才讓事件曝光。

根據《瀟湘晨報》報導，柴男2020年7月9日收到匿名訊息，指稱他的王姓妻子與同工廠的公姓男子發生婚外情，氣得他衝到工廠毆打公男，持刀逼迫對方簽下「強迫王女發生關係承認書」，接著以提告強暴、公開婚外情的事由威脅、索討錢財。公男迫於威脅決定給柴男2萬元人民幣（約8.5萬元新台幣）。

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲柴男懷疑孫男就是匿名通知他妻子出軌的神秘人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

數天後，柴男又得知妻子與另一名孫男也有婚外情，並懷疑孫男就是匿名通知他妻子出軌的神秘人，他就與妻子密謀以「發生性關係」為由，引誘孫男到指定房間。孫男赴約後隨即遭2人控制，控制期間被多次用鈍器毆打、被逼拍下裸露影片，最後簽下10萬元人民幣（約42萬元新台幣）借據才被釋放。

孫男脫困後立刻報警，警方隨即以傷害、敲詐勒索等罪嫌將柴男、王女2人移送法辦。檢方表示，柴王2人以非法佔有為目的，敲詐勒索他人財物，數額巨大且犯罪事實清楚，證據確實，考量到2人落網均坦承犯罪、對於行為相當後悔，依傷害、敲詐勒索等罪向法院提起公訴，請求法院從寬處理。

ET快訊
蕭敬騰跨年往後摔「躺地握麥唱完」：讓大家擔心了
讓全世界都羨慕！　張惠妹「3分鐘超華麗跨年煙火」揪7萬人迎2
快訊／五月天唱一半「警方帶離歌迷」！　相信音樂認：疑自主健康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女生宿舍天天飄出腥臭味…打開儲物箱一看　裡面竟裝嬰屍！

綠帽男收匿名短信「你妻子出軌」！他走上復仇之路　結局神展開

手機抓到出軌證據！妻坦白後「小王名單越來越長」　丈夫失控殺人

「一定實現偉大復興」！習近平發表新年賀詞　回顧整年疫情

女兒愈長愈醜！帥爸氣炸「背著我偷吃」…親子鑑定出爐全家崩潰

陸為台人打疫苗　陸委會：不要將台灣人民當成「試驗品」

台灣「鎖國」陸生也遭禁？　陸委會：專案模式延續

陸「農夫山泉」創辦人登亞洲首富！鍾睒睒2.1兆身價超越印度首富

29詐騙犯「送中」今判刑　陸委會籲保障國人司法權益

展望2021　陸委會：政府盡最大努力維護兩岸和平

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

動力火車桃園美聲打頭陣　《忠孝東路走九遍》+經典《永遠不回頭》

邊撸邊唱歌！觸發貓咪隱藏技能　仰頭完美和音「喵～嗚」笑翻眾人

女生宿舍天天飄出腥臭味…打開儲物箱一看　裡面竟裝嬰屍！

綠帽男收匿名短信「你妻子出軌」！他走上復仇之路　結局神展開

手機抓到出軌證據！妻坦白後「小王名單越來越長」　丈夫失控殺人

「一定實現偉大復興」！習近平發表新年賀詞　回顧整年疫情

女兒愈長愈醜！帥爸氣炸「背著我偷吃」…親子鑑定出爐全家崩潰

陸為台人打疫苗　陸委會：不要將台灣人民當成「試驗品」

台灣「鎖國」陸生也遭禁？　陸委會：專案模式延續

陸「農夫山泉」創辦人登亞洲首富！鍾睒睒2.1兆身價超越印度首富

29詐騙犯「送中」今判刑　陸委會籲保障國人司法權益

展望2021　陸委會：政府盡最大努力維護兩岸和平

今彩539跨年夜開出3注頭獎！　幸運者落北市信義區、基隆、台中

女生宿舍天天飄出腥臭味…打開儲物箱一看　裡面竟裝嬰屍！

綠帽男收匿名短信「你妻子出軌」！他走上復仇之路　結局神展開

快訊／宜蘭凌晨「規模4.5地震」突然搖晃　信義區震度1級有感

韓國瑜2021首發文「終究等到新年曙光」 韓粉讚爆：來桃園選市長

自主健康管理歌迷「夜闖演唱會」！五月天A2陷混亂…網友聽完怒了

五月天「90秒絢爛煙火」迎新年！　阿信爆感冒被虧「沒穿衣服」

跨完年續嗨唱！玖壹壹30分鐘不間斷　觀眾跳起來狂歡變夜店

高中生橋下烤肉放鞭炮跨年　抬頭驚見「有人上吊輕生」遺體長蛆

王一博「高空吊鋼絲+後空翻」開唱！　唱一半騰空飛起來

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

女兒愈長愈醜！父做親子鑑定　結果崩潰

出軌曝光　妻坦白後小王名單狂增

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

示警疫情滿週年！網緬懷吹哨人李文亮

LOL正妹主播玩High　2點全露被看光

29名台灣詐騙犯被陸重判！最重14年

新郎紅包變4萬　新娘爆哭：不結了

習近平發表新年賀詞　回顧整年疫情

黎智英保釋一周又被收押！港府：不適用無罪推定

央視跨年盛宴曝光　歐陽娜娜登台

台學者：「台灣保證法」無法保證什麼

後院挖出白骨！化驗才知是失蹤兒子

台詐騙犯送中今判刑　陸委會回應

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

即／自主管理者聽五月天跨年　市府證實

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

讓全世界都羨慕！　張惠妹3分鐘煙火揪7萬人迎2021

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

陳泱瑾藏女兒5年「久違曝光正臉」網嘆：長大好多

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

LiSA紅白唱《鬼滅》突放送炎柱現聲

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面