柯嗆「別被不理性恐懼打敗」　侯友宜：隱性個案無法掌握

記者羅婉庭／新北報導

針對台北市長柯文哲31日表示，台灣沒有社區感染的證據，他以務實理性的態度做這個決定，不讓台灣被不理性的恐懼打敗。對此，新北市長侯友宜表示，隱性確診者無法掌握，必須嚴肅面對，這兩個月是關鍵高峰期。

▲新北市府防疫應變會議。（圖／記者宋良義攝）

侯友宜下午臨時召開應變會議，表示目前境外移入的隱性確診者無法掌握，必須嚴肅面對，從12月開始進入關鍵時刻，新北市防疫一定要比別人更快、更好，守住安全底線，他必須總動員各局處，將大家拉回年初高峰期的防疫警戒高度，全力備戰守住這2個月。

至於柯文哲說「不讓台灣被不理性的恐懼打敗」，侯友宜則表示，面對疫情轉換，全球疫情大幅拉升，英國病毒快速傳播，台灣不確定是否還有隱性個案進入，這段時間必須以嚴肅態度面對防疫，每天滾動式檢討，全力備戰，做好準備讓防疫上下一心，守住國人健康。

柯文哲上午宣布跨年晚會照常舉辦，管制區人數上限由8萬人降為4萬人。他指出，希望建立一個以科學數據決定政策的國家，雖然全世界疫情嚴峻，但昨天晚上跟中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確認，到昨晚為止都沒有新的疫情變化，台灣沒有社區感染的證據，他希望台灣不要被不理性的恐懼打敗。