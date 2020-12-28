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討嘸高鐵博愛座惱羞！阿伯怒罵「不知羞恥」連環砲　14萬人怒喊告

▲▼ 高鐵,車廂,座位（圖／記者劉維榛攝）

▲有座位需求的乘客應買對座票。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者黃可昀／綜合報導

博愛座的設計理念是大家互相包容、體諒，但總是有人把博愛座視為老人專用座位。近日網路上流傳一段10月初的高鐵自由座畫面，一名身穿紅白格子襯衫的阿伯，看到有年輕女子坐在博愛座頓時大發雷霆，使出連環辱罵想逼對方讓座，不斷強調「不知羞恥」、「以後博愛座絕對不能亂坐，懂不懂？」

這段影片今年10月3日上傳到YouTube，近日被網友轉發再度掀起討論，目前將近14萬觀看次數。影片開頭就看到阿伯先是告訴右側這是博愛座，接著又把目標轉移到左側的女乘客，旁人好意告知阿伯女子身體不適才坐博愛座，結果他怒回「我也不舒服啊！」下秒指著女乘客怒罵「還在玩手機！什麼不舒服！」並揚言要找站務人員來處理。

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其他人看不下去開口勸阿伯「口氣好一點」，無奈對方仍情緒高漲，口中頻碎念「幾歲啊？像什麼樣子？我講了還不聽」、「不知羞恥，講了還賴在那裡！」過程中女乘客沒有出言反擊，直到抵達桃園站要下車時，她才拿出手機錄影自保，這時阿伯更加生氣地罵，「妳那麼不要臉還敢拍我？」

最後阿伯獲得了從桃園到台北的10分鐘博愛座時間，網友看了卻很感慨，紛紛留言「博愛變得一點都不博愛了」、「如果是我可能本來想讓座，但是聽他靠腰我就不會理他，繼續坐好坐滿」、「如果有座位需求早就買對號座了！才不會去自由座碰運氣阿」、「公然侮辱告起來！不要浪費掉自己的權利。」

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