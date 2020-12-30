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黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

▲▼國防部副參謀總長執行官徐衍璞前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈前，緬懷沈前總長為國殉職的英風偉烈。（圖／軍聞社提供）

▲國防部副參謀總長執行官徐衍璞、軍人之友社理事長李棟樑弔念參謀總長沈一鳴一級上將。（圖／軍聞社提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。事件發生至今即將屆滿一年，國防部副參謀總長執行官徐衍璞今（30）日率領軍人之友社理事長李棟樑及5位機上生還者至五指山國軍公墓，向這些烈士致祭。

運安會資料指出，黑鷹直升機右側、右起落架先接觸山坡，隨後機腹著地滑行，發生第二次撞擊，是為失事主因。失事當天前座的二位飛官為正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富皆殉職，駕駛座位後方第一排座位由左而右，是沈一鳴（殉職）、機工長許鴻彬（殉職）；第二排由左至右是侍從官黃聖航（殉職）、總士官長韓正宏（殉職）。

▲▼國防部副參謀總長執行官徐衍璞前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈前，緬懷沈前總長為國殉職的英風偉烈。（圖／軍聞社提供）

第三排由左至右為防資處長劉孝堂（生還）、新聞士陳映竹（生還）、情次室助次洪鴻鈞（殉職）；第四排由左至右為參謀周欣頤（生還）、通資次長曹進平（生還）、後次室黃佑民（生還）、政戰局副局長于親文（殉職）。

根據軍聞社報導，徐衍璞執行官與李棟樑理事長一行，上午首先前往五指山國軍示範公墓，向忠烈將士牌位上香致祭，並行三鞠躬禮，追悼烈士英靈；也在「0102專案」歷劫生還的通次室次長曹進平中將等5人陪同下，特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈前弔唁，緬懷沈前總長為國殉職的英風偉烈。

據報導，在徐衍璞執行官一行人弔唁完畢後，接著前往空軍碧潭公墓，在忠靈殿向空軍忠勇將士上香致祭，隨後來到「0102專案」故政戰局副局長于親文中將靈前獻花、獻酒、獻饌，致上崇高敬意與無限懷思，同時也向其遺族于夫人及兩位千金慰問致意。

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