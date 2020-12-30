黑鷹空難將滿週年　5生還將士至五指山國軍公墓祭弔沈一鳴

▲國防部副參謀總長執行官徐衍璞、軍人之友社理事長李棟樑弔念參謀總長沈一鳴一級上將。（圖／軍聞社提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職。事件發生至今即將屆滿一年，國防部副參謀總長執行官徐衍璞今（30）日率領軍人之友社理事長李棟樑及5位機上生還者至五指山國軍公墓，向這些烈士致祭。

運安會資料指出，黑鷹直升機右側、右起落架先接觸山坡，隨後機腹著地滑行，發生第二次撞擊，是為失事主因。失事當天前座的二位飛官為正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富皆殉職，駕駛座位後方第一排座位由左而右，是沈一鳴（殉職）、機工長許鴻彬（殉職）；第二排由左至右是侍從官黃聖航（殉職）、總士官長韓正宏（殉職）。

第三排由左至右為防資處長劉孝堂（生還）、新聞士陳映竹（生還）、情次室助次洪鴻鈞（殉職）；第四排由左至右為參謀周欣頤（生還）、通資次長曹進平（生還）、後次室黃佑民（生還）、政戰局副局長于親文（殉職）。

根據軍聞社報導，徐衍璞執行官與李棟樑理事長一行，上午首先前往五指山國軍示範公墓，向忠烈將士牌位上香致祭，並行三鞠躬禮，追悼烈士英靈；也在「0102專案」歷劫生還的通次室次長曹進平中將等5人陪同下，特別前往故參謀總長沈一鳴一級上將靈前弔唁，緬懷沈前總長為國殉職的英風偉烈。

據報導，在徐衍璞執行官一行人弔唁完畢後，接著前往空軍碧潭公墓，在忠靈殿向空軍忠勇將士上香致祭，隨後來到「0102專案」故政戰局副局長于親文中將靈前獻花、獻酒、獻饌，致上崇高敬意與無限懷思，同時也向其遺族于夫人及兩位千金慰問致意。