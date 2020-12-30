太平山跌破0度現霧淞！降雪機率大　大屯山可惜了「跟雪擦身而過」

▲氣溫跌破0度，宜蘭太平山已出現霧淞。（圖／太平山國家森林遊樂區授權提供）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流今晚急凍台灣，不少追雪族一早就相當期待能順利追雪成功。根據氣象局觀測資料顯示，太平山目前氣溫已下降至為-0.7度，大屯山則是-0.3度，氣象局表示，太平山周邊測站有飄雨，晚上還有水氣，預估今晚有機會下雪，但大屯山周邊水氣較少，想要看到下雪可說可遇不可求。

氣象預報員林定宜說，今天下午北部山區如太平山、大屯山氣溫都已降到0度以下，若有配合適當水氣移入，仍有下雪可能。目前太平山氣溫已下降至為-0.7度，周邊測站有些降雨，看起來水氣範圍比較大，今晚下雪機率較大。

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▲▼氣溫跌破0度，宜蘭太平山已出現霧淞。（圖／太平山國家森林遊樂區授權提供）

至於大屯山部分，目前測站顯示低溫約-0.3度，同樣氣溫也跌破0度，不過，由於附近水氣略不足，氣象局認為得要碰碰運氣，想看見下雪只能說可遇不可求。

林定宜解釋，這波寒流水氣以在1000-2000公尺中海拔的山區水氣比較多，因此下雪機會較大的地方就落在北部、東北部山區，其餘2000公尺以上高山雖然氣溫極低，但缺乏水氣，所以並非越高、越冷的地方都有機會下雪。明天迎風面北部、東北部仍有些降雨，追雪族也可以再碰碰運氣。

天氣風險下午則分析，大屯山0度了，可是水氣也過了，就是這麼剛好，跟雪擦身而過。另外，今有很多網友瘋傳各地山區下雪照，天氣風險也提醒，陽明山、拉拉山、太平山至今都還沒有下雪，很多群組在傳的照片可能是2016年寒流時的照片。

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