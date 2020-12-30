車廂劇烈狂搖！北市動物園「遊園列車撞樹」⋯4名遊客受傷

▲台北市立動物園在8日下午發生列車撞樹等意外。（圖／議員戴錫欽辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

受到許多民眾喜愛的大貓熊「圓圓」二寶「圓寶」於29日首次亮相，吸引不少人抵達動物園參觀；然而就在這股「大貓熊熱潮」之前，台北市議員戴錫欽30日出，動物園在8日下午發生「列車撞樹」意外，造成車上4名乘客受傷，要求園方應對所有列車駕駛再加強訓練，並對列車安全性重新安全檢查，並於1個月內提出檢討及安檢報告。

戴錫欽30日提出書面質詢，8日下午2點左右，載有38名多數為長者遊客的動物園內列車發生撞樹意外；據動物園表示，經初步調查，本案起因為遊客列車駕駛首次駕駛今年11月剛驗收交車的新型遊客列車，因未熟悉車況，且在發生事故當下未按SOP「遊客列車緊急應變標之作業流程」，通報園方換車疏散乘客，仍執意繼續行駛所致。

戴錫欽提及，初步調查報告顯示，駕駛在「園南站」載客後，列車迴轉時，疑似太靠近路緣，導致第2節車廂下的「胎壓包」損壞，也使列車在後續行駛時產生劇烈搖晃。駕駛雖當下有停車檢視，但未依SOP通報換車，認為列車還可撐下去，所以執意行駛至「鳥園站」，但當列車再次行駛約600公尺後，車廂產生劇烈搖晃，導致車頂與路樹擦撞，經乘客按下緊急鈴後駕駛才停駛。

戴錫欽指出，他2017年就在交通質詢時提醒動物園，雖然因動物園為封閉性園區，園內行駛的車輛不受《道路交通安全規則》與《道路交通安全處罰條例》的規範，但遊客列車的車頭與車廂總長度約26.79公尺，超出法律規定聯結車最長20公尺以下的規範，且車廂為1180公斤，更超出法律規定聯結車最多750公斤以下的規範，所以當時要求遊園列車應比照聯結車自主管理，協請專業車輛安全檢測中心定期自主檢測，且列車駕駛應須持有聯結車駕照，並在遊客車廂增設安全帶，以保障遊客安全。

面對這起意外，戴錫欽質疑，園方為何不聘具有聯結車駕駛證的駕駛？且事故車駕駛未依SOP通報換車，後續該如何處理？動物園遊客列車已上路20年，試問遊客列車的設計規範為何？有無參考國際標準？為何會發生時速20KM，列車撞樹就會發生車體嚴重毀損？難道是車子是塑膠做的？為何該車駕駛竟不知胎壓包損壞會導致車廂嚴重搖晃，逕自開下去？

戴錫欽強烈要求，園方對於駕駛與列車的訓練及操作SOP，非常需要重新檢討，此外，園方也應對於所有列車駕駛再加強訓練，並對列車重新進行安全檢查，於1個月內提出檢討及安檢報告。

針對這起事故，動物園發言人曹先紹表示，遊園列車司機大部分是委外司機，這次是因為列車行進間車廂輪子壓到水溝蓋，導致組件發生問題，讓車廂歪斜，才會碰到旁邊的路樹；當時車上載有一些屏東來的鄉親，有人受到驚嚇，有人受到小挫傷，但園方都有持續關注後續狀況，目前這些鄉親並沒有大礙。

關於園區保險部分，曹先紹指出，目前園內所有遊客都有保險，會來考慮額外加保車輛事故險，由於該事故車輛為新採購的列車，未來會對駕駛訓練SOP重新檢討，並討論何種車型較適合園區行駛。

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