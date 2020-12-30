勞動基金炒股「寶佳賺近億」　北檢提訊游迺文釐清案情

▲涉嫌貪污遭收押的勞動部官員游迺文今天被檢察官提訊。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

寶佳集團旗下寶佳資產、嘉源投資等公司，涉嫌勾結勞動部官員游迺文，拿勞動基金當墊背，刻意高買炒作遠東百貨股票，讓寶佳在過去幾個月內瘋狂倒貨賣股，據了解，寶佳集團可疑獲利近1億元，鉅額損失都由勞動基金和無辜股民承受，為清查詳細案情，台北地檢署30日再度提訊已遭收押1個月的游迺文出庭。

檢察官指揮廉政署追查懷疑，寶佳資產執行長唐楚烈和投資主管邱裕元，涉嫌從2019年6月起，就開始計畫炒作上市公司遠東百貨股票，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友、當時在勞動部基金運用局擔任國內投資組組長的游迺文，動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

游迺文不但答應配合寶佳行動，還幫忙找來代操勞動基金的復華投信投資長邱明強等人，在8月間一起到位於台北市復興南路巷弄內的「馥邑隱廚」聚會，協議組成炒股聯盟，這場高檔餐會6萬多元費用都由寶佳買單。

▲寶佳資產執行長唐楚烈 。（資料照／記者劉昌松攝）

在同一時間，游迺文先指示勞動部運用局部屬，以相對高價24.75元，向代操投信下單買進遠百，但是部屬採取逢低買進的方式下單，游發現後大怒罵哭部屬，違反規定親自向券商下單數百張，後續再透過復華等代操投信公司，持續以高價買進數千張遠百股票。

而寶佳資產、嘉源投資等公司，就在這段時間內，不斷出脫持股，據了解，估計獲利近億元，勞動基金慘淪墊高股價的犧牲品，檢廉先前已針對復華投信、統一投信、群益投信等公司高階經理人，發動5波搜索約談，包括唐楚烈、游迺文在內5人已分別因行、收賄以及操縱股價、背信等罪遭收押禁見。

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