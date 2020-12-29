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名醫整天開刀駕車「忽左忽右」　枋寮警「護航」獲贈感恩咖啡

▲屏東枋寮警分局東海派出所暖心提醒邱姓醫師舉動，他在臉書PO文並致贈咖啡表達感謝 。（圖／枋寮警分局提供，以下同）

▲屏東枋寮警分局東海派出所暖心提醒邱姓醫師舉動，他在臉書PO文致謝 。（圖／枋寮警分局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「巡佐、巡佐，你有沒有覺得前方這位駕駛開車不太穩，一下偏左一下偏右，是不是身體不舒服，我們要不要先把他攔下來問問看」，日前一名男子駕駛自小客車由枋寮往高雄方向行駛，行經台1線屏東縣枋山鄉隆山路段時，恰巧遇枋寮警分局督導人員督勤時發現該部車輛疑似危駕，搖擺不定，為避免發生交通事故，趕緊通報該分局勤務中心調度警力攔查，並於水底寮五叉路口，被東海派出所巡邏人員副所長莊賜文及警員曹源中攔下。

▲屏東枋寮警分局東海派出所暖心提醒邱姓醫師舉動，他在臉書PO文並致贈咖啡表達感謝 。（圖／枋寮警分局提供，以下同）

▲邱醫師臉書發文。

警方下車詢問該名駕駛，經瞭解，該名駕駛為高雄聖功醫院的邱姓醫師，因一整天支援恆春醫院幫病患開刀，長時間的工作下以致精神不濟，才會開車搖晃。

警方了解後，提醒他如精神不濟，切勿疲勞駕駛，可於路旁空地安全之處所休息，待精神恢復後再行駕駛，以免發生危險。

邱醫師表示會至前方超商暫稍歇息，隨即向警方致謝後離去，東海所警方深怕邱姓醫生身體及精神狀況欠佳會影響行車安全，還在後方一路觀察他駕駛狀況 ，果真不久後在台1線太源路口發現他行車軌跡逐漸偏離車道，趕緊再度上前請醫師先行靠邊停車，向其詢問精神狀況是否仍可駕駛車輛，並立即將該事件回報東海派出所所長藍清輝知悉，藍所長隨即指示莊、曹二員，為確保他的行車安全，請他慢速行駛，警方於後方護送該員至安全之處休息後再行返家。

翌日，邱醫師也親自至東海派出所向同仁表達謝意，並送上咖啡感謝同仁的辛勞，也認為警察除了嚴肅剛毅的形象外，也有著暖心溫馨的一面，該舉動讓他感動不已。

分局長簡彥匡肯定藍所長的決定及莊、曹二員適時的判斷，主動積極為民服務精神，值得同仁學習，並呼籲民眾開車上路前，要評估自身精神況狀是否可安全駕車，切勿勉強上路，「安全才是回家的唯一道路」。

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