　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重現400年前「聖薩爾瓦多城」！基隆和平島考古遺址紀錄片出爐

▲▼基隆市長林右昌出席《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

▲基隆市長林右昌出席《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，今（29）日於台北光點華山舉辦《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會，重現400年前大航海時代基隆的重要地位；而基隆市長林右昌出席表示，基隆是主動進行歷史考古挖掘，甚至把這件事放在施政項目的最前面，這項重要成就也象徵著「把過去台灣歷史空白的一段補起來」。

近年基隆市政府透過文化部支持的「大基隆歷史場景再現計畫」，在和平島等地區持續展開考古挖掘，找出西班牙人在1626年後佔領「雞籠」期間，興建聖薩爾瓦多的古物及遺骸。還陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留，還原基隆在世界史中的完整面貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現。（圖／基隆市政府文化局提供）

▲▼基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現。（圖／基隆市政府文化局提供）

▲▼基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現。（圖／基隆市政府文化局提供）

林右昌表示，過去人們只知道1624荷蘭來到台南，其實在400多年前，西班牙人也來到社寮，這段基隆在大航海時代的歷史，對於台灣史來說也同等重要！而他也認為「文化歷史」跟「都市發展」有密不可分的關係，當基隆在發現遺跡之後，馬上停止其他工程，著手進行考古挖掘及研究，還帶總統蔡英文來看過；而他也自信說，基隆更是全國唯一縣市主動、有目的進行考古挖掘歷史保存研究，也感謝文化部給予這麼多資源，基隆也將這件事放在所有施政項目的最前面。

「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現，透過此次紀錄片的拍攝，以埋藏在基隆和平島的「聖薩爾瓦多城」為歷史文本，爬梳傳遞歷史文化脈絡，不僅再次證明基隆遠在400年前便身處大航海時帶的重要地位，《小島大歷史》紀錄片更是適合推薦給全台灣的民眾，發掘並再次愛上基隆的獨特與美麗。

▲▼基隆市長林右昌出席《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

▲林右昌表示，這項重要成就也象徵著「把過去台灣歷史空白的一段補起來」。（圖／記者林育綾攝）

林右昌也說，《小島大歷史》以電影規格進行拍攝，耗時2年，從計畫研究、田野調查、腳本提擬、動畫設計，到出機拍攝與後製剪輯，更安排了為期3週的跨國取景，從陸海空不同角度拍攝，像是2010年曾來台停靠基隆港，仿大航海時代的西班牙大帆船——安達魯西亞號，這次也是有機會跟船賽跑，捕捉到這艘宛如「海上移動博物館」，取得珍貴海面航行的壯闊畫面。
 
為了補足大家對和平島上「聖薩爾瓦多城」已消失的想像，林右昌指出，像是菲律賓巴拉望島上的聖伊莎貝爾城，紀錄保存完整的西班牙堡壘及當地村落的關係，更能想像當時西班牙人與巴賽人於和平島的場景。而影片中珍稀的歷史手稿文件，皆收藏於西班牙道明會檔案館，藉由影片看見改變基隆（雞籠）及台灣歷史的書信，令人感動的同時，讓人確信基隆的文化發展不只緊密地連接過去，更是深具潛力能以此為基底，持續朝未來邁進。

▲▼基隆市長林右昌出席《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

▲基隆的文化發展不只緊密地連接過去，更是深具潛力以此為基底，持續朝未來邁進。（圖／記者林育綾攝）

文化局長陳靜萍補充，帶領大家重回大航海時代的基隆，透過鏡頭跟著考古團隊探勘古文物的同時，慢慢揭開「聖薩爾瓦多城」的神秘面紗，探究經歷西班牙、荷蘭先後殖民的時期留下的文化痕跡，希望成為基隆文化發展的一個觸媒及契機。
 
為了能更有效推動文化部「再造歷史現場」的核心精神，文化局期盼透過紀錄片帶領大家來看看這座島嶼的故事，重新發現它的新面貌，並且再次愛上這片土地。完整版未來將於基隆文化局Youtube平台播放，相關資訊也可追蹤基隆市文化局粉絲專頁

至於「聖薩爾瓦多城」等相關遺跡，未來將會與台灣國際造船股份有限公司協商，再與文化部討論，看如何以現地保存的方式展示在民眾眼前，讓基隆成為具有文化歷史意義的城市。

▼影／「小島大歷史—再現聖薩爾瓦多城」預告：

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
明年運勢大逆轉　「3生肖」翻身賺錢
針筒灌滿精　他朝捷運女臀部狂噴！下場慘曝
樂手確診！濱崎步懷孕「密集接觸」陷危機　跨年演唱會急取消
辣妻Grace脫口「阿翔床上戰力」　全場一聽驚呼
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前世情人就OK！暖爸爽當「人型貼紙本」　網笑：兒子一定秒完蛋

2021運勢大逆轉！「3生肖」今年過超苦　翻身賺錢靠這次

重現400年前「聖薩爾瓦多城」！基隆和平島考古遺址紀錄片出爐

蝦皮買得到台灣豬標章　中央畜產會報警了：將追蹤市面流通情形

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

兩岸11年來首度不飛春節加班機　台商曝2大麻煩「不回台過年了」

元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

好市多「邪惡甜品」重磅回歸！1.6kg巨無霸驚呆　網傻：超划算

唐鳳揭秘夢中學習法！「睡到自然醒」是關鍵　睡前看書掌握1訣竅

海纜觀測系統建好了！東部地震預警時間快10秒↑　海嘯快30分鐘

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

前世情人就OK！暖爸爽當「人型貼紙本」　網笑：兒子一定秒完蛋

2021運勢大逆轉！「3生肖」今年過超苦　翻身賺錢靠這次

重現400年前「聖薩爾瓦多城」！基隆和平島考古遺址紀錄片出爐

蝦皮買得到台灣豬標章　中央畜產會報警了：將追蹤市面流通情形

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

兩岸11年來首度不飛春節加班機　台商曝2大麻煩「不回台過年了」

元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

好市多「邪惡甜品」重磅回歸！1.6kg巨無霸驚呆　網傻：超划算

唐鳳揭秘夢中學習法！「睡到自然醒」是關鍵　睡前看書掌握1訣竅

海纜觀測系統建好了！東部地震預警時間快10秒↑　海嘯快30分鐘

保養品過期可否繼續用？　毒物專家曝關鍵：完全不建議

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

神秘女深夜抱嬰上門！人妻驚覺老公「1發就中」當場痛哭

如何跟孩子分房睡？先確保2種能力　3步驟順利分房

范國宸「悍你上學趣」　小球員提問：你們暗號是什麼

疫情當前戴資穎出征泰國倒數　「會努力到最後，因為我是戴資穎」

解放軍發布「東風-5」洲際飛彈試射畫面：為2020畫上「圓滿句號」

零本土破功！宇宙人宣布「演唱會延期」　喊話：約好了，就遲到一下

前世情人就OK！暖爸爽當「人型貼紙本」　網笑：兒子一定秒完蛋

共和黨護川普奇招！直接告副總統潘斯　爭取法院授權「換選舉人」

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

疫情升級　101首度取消跨年派對

機師換坐牢照！哀嘆成過街老鼠

最強寒流冰封40hrs！急凍6°C↓地圖曝

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

亞歷媽法國確診新冠肺炎！　和老公都中鏢

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面