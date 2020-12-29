重現400年前「聖薩爾瓦多城」！基隆和平島考古遺址紀錄片出爐

▲基隆市長林右昌出席《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，今（29）日於台北光點華山舉辦《小島大歷史－再現聖薩爾瓦多城》紀錄片首映會，重現400年前大航海時代基隆的重要地位；而基隆市長林右昌出席表示，基隆是主動進行歷史考古挖掘，甚至把這件事放在施政項目的最前面，這項重要成就也象徵著「把過去台灣歷史空白的一段補起來」。

近年基隆市政府透過文化部支持的「大基隆歷史場景再現計畫」，在和平島等地區持續展開考古挖掘，找出西班牙人在1626年後佔領「雞籠」期間，興建聖薩爾瓦多的古物及遺骸。還陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留，還原基隆在世界史中的完整面貌。

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▲▼基隆市文化局自2016年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，其中「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現。（圖／基隆市政府文化局提供）

林右昌表示，過去人們只知道1624荷蘭來到台南，其實在400多年前，西班牙人也來到社寮，這段基隆在大航海時代的歷史，對於台灣史來說也同等重要！而他也認為「文化歷史」跟「都市發展」有密不可分的關係，當基隆在發現遺跡之後，馬上停止其他工程，著手進行考古挖掘及研究，還帶總統蔡英文來看過；而他也自信說，基隆更是全國唯一縣市主動、有目的進行考古挖掘歷史保存研究，也感謝文化部給予這麼多資源，基隆也將這件事放在所有施政項目的最前面。

「聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫」在和平島2處考古遺址皆有重大發現，透過此次紀錄片的拍攝，以埋藏在基隆和平島的「聖薩爾瓦多城」為歷史文本，爬梳傳遞歷史文化脈絡，不僅再次證明基隆遠在400年前便身處大航海時帶的重要地位，《小島大歷史》紀錄片更是適合推薦給全台灣的民眾，發掘並再次愛上基隆的獨特與美麗。

▲林右昌表示，這項重要成就也象徵著「把過去台灣歷史空白的一段補起來」。（圖／記者林育綾攝）

林右昌也說，《小島大歷史》以電影規格進行拍攝，耗時2年，從計畫研究、田野調查、腳本提擬、動畫設計，到出機拍攝與後製剪輯，更安排了為期3週的跨國取景，從陸海空不同角度拍攝，像是2010年曾來台停靠基隆港，仿大航海時代的西班牙大帆船——安達魯西亞號，這次也是有機會跟船賽跑，捕捉到這艘宛如「海上移動博物館」，取得珍貴海面航行的壯闊畫面。



為了補足大家對和平島上「聖薩爾瓦多城」已消失的想像，林右昌指出，像是菲律賓巴拉望島上的聖伊莎貝爾城，紀錄保存完整的西班牙堡壘及當地村落的關係，更能想像當時西班牙人與巴賽人於和平島的場景。而影片中珍稀的歷史手稿文件，皆收藏於西班牙道明會檔案館，藉由影片看見改變基隆（雞籠）及台灣歷史的書信，令人感動的同時，讓人確信基隆的文化發展不只緊密地連接過去，更是深具潛力能以此為基底，持續朝未來邁進。

▲基隆的文化發展不只緊密地連接過去，更是深具潛力以此為基底，持續朝未來邁進。（圖／記者林育綾攝）

文化局長陳靜萍補充，帶領大家重回大航海時代的基隆，透過鏡頭跟著考古團隊探勘古文物的同時，慢慢揭開「聖薩爾瓦多城」的神秘面紗，探究經歷西班牙、荷蘭先後殖民的時期留下的文化痕跡，希望成為基隆文化發展的一個觸媒及契機。



為了能更有效推動文化部「再造歷史現場」的核心精神，文化局期盼透過紀錄片帶領大家來看看這座島嶼的故事，重新發現它的新面貌，並且再次愛上這片土地。完整版未來將於基隆文化局Youtube平台播放，相關資訊也可追蹤基隆市文化局粉絲專頁。

至於「聖薩爾瓦多城」等相關遺跡，未來將會與台灣國際造船股份有限公司協商，再與文化部討論，看如何以現地保存的方式展示在民眾眼前，讓基隆成為具有文化歷史意義的城市。

▼影／「小島大歷史—再現聖薩爾瓦多城」預告：



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