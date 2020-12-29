「2020粉美賞」私密保養聖品　化身粉紅打卡熱點快閃信義區

圖、文／Relove提供

臉部保養是門面，私密保養是關鍵！Relove獲女人我最大「2020粉美賞–最佳身體護理賞」，是女人都需要的私密保養聖品。全球唯一專櫃級私密保養品Relove，繼今年9、10月受VOGUE邀請在香堤大道上舉辦快閃活動後引發熱烈迴響，成功讓粉紅小屋化身信義區熱門打卡點，更邀請到知名藝人法比歐擔任一日店長，讓路過民眾無不為之駐足。

來到2020年的尾聲，Relove再次受台北市政府邀請，於香堤廣場上舉辦為期16天的快閃活動（2020.12.19～2021.01.03），用夢幻造型的粉紅小屋陪伴大家度過浪漫聖誕，更要與所有喜愛Relove的朋友們一起跨年，迎接嶄新的2021。

Relove從醫美術後保養代工起家，為了讓更多消費者能用到頂級的私密保養，創立Relove私密保養精品。品牌甫一成立即受廣大女性使用者推薦，更於今年榮獲知名女性節目—「女大粉美賞—最佳身體護理賞」殊榮。為了分享獲獎的喜悅，特別推出期間限定Mini旅行組，明星商品蛋白酵素手洗精80ml 5款香氣一次滿足，外加胺基酸私密潔淨系列30ml 3入組，親民的價格，可愛的包裝，甫一上市即熱銷完售！外媒VOGUE將此次推出的系列商品譽為2020最佳交換禮物必敗款！還沒來得及入手的妳，不妨趁連假機會走一遭香堤廣場Relove POP-UP Shop帶走系列明星商品！

私密處就像女人的第二張臉，Relove深耕女性私密處保養多年，私密潔淨凝露產品堅持使用頂級茶月桂胺基酸為基底製成，同時添加日本紅柿萃取瓦解私密異味，另外添加蔓越莓精華、天然乳酸導入，以維持私密良好pH值，讓清洗後的私密肌猶如嬰兒般滑嫩。

外在保養是門面，內在私密是關鍵，無論男性女性，私密保養都非常重要，Relove更請到知名的婦產科醫師 鄭丞傑 為產品做進一步的檢驗以及審核，讓妳能在送禮自用的同時，也能放心使用這些產品，盛放魅力無極限。不只用心，更要讓妳安心。

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