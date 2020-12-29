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4星座財運飛高高！「2021年前運勢」曝光　2種人千萬別換工作

▲低薪，過勞，過勞死，勞工，加班，工作，貧窮，窮忙，上班族。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲專家呼籲，有2個星座千萬別在年前轉職。（示意圖／資料照）

文／陶文

有個人，有一天幸運地遇到了神仙，神仙說你可以許一個願望，這個人說「我想成為富翁」，於是神仙送了他一座金山。多年後，再度遇到神仙，向神仙抱怨說「為什麼，我還是沒有成為富翁？」神仙說，金礦就在你的腳下，你不努力勤奮地開挖，怎麼會成為富翁！

易經財經專家陶文出版《2021牛年開財運賺大錢》提到， 雖然這個故事的意喻是「天底下沒有不勞而獲」，因此即便是坐擁金山，還是要努力挖掘。不過對於十二星座而言，代表的不只是努力，還有策略和方法，繼續看下去就對了！

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「牡羊座／一月運勢」年前轉職不是好時機

妥善管理情緒，先處理心情，再處理事情。職場重要抉擇稍安勿躁為宜，情緒性的轉換跑道避之為宜。幸運的是，財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力。

「金牛座／一月運勢」有更多的機會和變化迎接而來

事業問題，不會是情緒問題，因此先處理心情，再處理事情。雖然驛馬星磁場頗盛，不過適宜旅遊和更高領域的學習，至於職場事業的變動還是審慎為宜。

「雙子座／一月運勢」本月將讓你不得不心想事成

偏財運勢格外活絡的本月，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，因為辛苦有成。心中想改變的事務，也有機會在這個時候來個心想事成。不過還是要提醒謹言慎行，尤其是心事別輕易吐露。

中獎,開心,快樂,慶祝,好康 。（圖／www.pakutaso.com）

▲2021年首月有些人運勢超級旺，你上榜了嗎？（示意圖／pakutaso）

「巨蟹座／一月運勢」旺爆工作運關鍵時刻貴人相助

重大的抉擇有必要避開本月，更應該迴避情緒性的定奪，職場上的異動也稍安勿躁為宜。幸運的是，貴人磁場明顯，本月大利廣結善緣。偏財運勢頗旺，投資求財有利可圖。

「獅子座／一月運勢」不瞎忙先設定年度目標將執行方法具體化

新年新希望，工作磁場十分豐富的本月，不建議努力工作，而是努力規劃可執行的年度目標。人際關係磁場出現調整的訊息，妥善管理情緒，別讓自己成為別人的垃圾桶。

「處女座／一月運勢」閃瞎眾人走出鬼打牆的愛情

愛情運勢頗優，熱情的磁場，讓甜蜜的可以更甜蜜，需要修正的有機會調整得更圓。而這也是一種生活更精彩的訊息，在新年的時刻出現，代表這一年運氣是活絡的，就開心的迎接開始。

▲▼ 感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲天秤座健康運勢不理想，應酬頻率得減少。（示意圖／記者黃克翔攝）

「天秤座／一月運勢」攜帶雨具注意保暖避免風寒而感冒

新年新氣象、新希望。由於人脈磁場十分活絡，貴人能量也十分明顯，本月最適宜執行廣結善緣策略積累貴人籌碼，就從祝賀新年開始。健康運勢並不理想，宜降低應酬機率。

「天蠍座／一月運勢」家庭要事先緩緩如搬家入宅與購屋置產等

人際關係磁場活絡的本月，廣結善緣是理想旺運策略。工作運勢也受到了鼓勵，這是辛苦有成的象徵。家庭重要事務，稍安勿躁為宜。投資運不理想，謹慎理財，不追高。

「射手座／一月運勢」財運暢通無阻富者更富

財利運勢頗佳的元月，代表這一年的財富將會是活絡的。家庭運勢磁場和金錢運同步理想，大利購屋置產，也大利調整屋宅擺飾風水。愛情需要互信，價值觀也需要同步。

▲妹子,女生,房間,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲摩羯座改變居家擺設，能提升運勢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「摩羯座/一月運勢」改變居家擺飾讓家更圓滿

新年新希望，而一年一次的當家作主，讓摩羯們擁有滿滿的能量迎接新年。本月家庭運勢頗優，就從改變居家擺飾開始。木土會相在金錢宮，本月宜謹慎理財，健康養生事務也需要多用心。

「水瓶座/一月運勢」謹言慎行除了恭賀新年其餘多聽少說

新年新氣象，不過對於水瓶座卻是不宜有太大的動作，出遠門旅遊也需要妥善的事先規劃。這個月謹言慎行，除了恭賀新年其餘多聽少說。家庭運勢頗佳，調整居家擺飾可調整整體運勢。

「雙魚座/一月運勢」檢視自己的能力持續升級

新年新氣象，不過對於雙魚而言，卻不適合換新的事業環境，而是換個方式經營，既提升價值，也提升營收與獲利。謹慎理財也是本月的提醒，投資求財宜順勢而為。

本文摘自：《2021牛年開財運賺大錢》／陶文／時報出版

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