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確認過真心！不需要甜言蜜語只求你真誠的3星座

▲甜言蜜語,星座,星座好朋友,真心。（圖／翻攝自PEXELS）

▲與其說甜言蜜語，不如用真心相對。（圖／翻攝自PEXELS）

記者張惠媛／綜合報導

你喜歡聽甜言蜜語嗎？甜言蜜語固然重要，但可不是對人人都管用，有些話說多了，還不如用真心真意去行動，更能打動人！《星座好朋友》整理出3個不需要甜言蜜語只求你夠真誠的星座，遇見他們可別只會說說而已。

金牛座

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金牛座不需要什麼特別浪漫的情話，因為他們根本聽不懂，就算聽懂了也不知道該怎麼回應你，所以身為金牛的情人，還是不要為難他們，對金牛座來說，太過轟轟烈烈的感情他們不敢觸碰，但是充滿粉紅泡泡的甜膩感他們也覺得不真實，所以對於金牛座來說，只要另一半能真誠對待他、真心愛他，那就足夠了！平平淡淡又何妨，至少安心又穩定。

處女座

心思相當細膩的處女座，可是禁不起在感情中的來來回回，對待他越是甜言蜜語，他越會覺得你很可疑，而且實事求是的處女也認為甜言蜜語本身就很不可信，容易感到不安的他們，只有感受到你的真心的時候才會覺得安心，也只有真心對待他，他才會對你掏出真心，面對處女座可別再花言巧語，真誠以對就是最好的方式。

魔羯座

魔羯座向來都比較現實，所以甜言蜜語對他們來說太過不切實際，與其說一堆甜言蜜語，他更希望你能實實在在地真誠相待，所以魔羯座沒有在追求浪漫情話，甚至會被認為不解風情，不過對魔羯來說，說真心話、用真心相處，才是愛情的本質，如果彼此之間參雜過多蜜語甜言，他反而會無法接受喔！

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關鍵字：

甜言蜜語星座星座好朋友真心

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