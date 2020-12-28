若北台灣有核災　監委示警「無法估成本」：災民緊急安置費逼近8億

▲福島核災的影響至今仍未完全消除。圖為福島第一核電廠內消除輻射污染人員正在作業時的情形。(圖／達志影像／美聯社）

記者蕭羽耘／台北報導

2011年福島核災重挫日本，對於全球的影響、難以復原的污染至今仍未解決。我國與日本同處環太平洋火山帶，地震頻仍，核電廠分布密度卻偏高，監察委員田秋堇28日表示，若北台灣發生核災，首都運作全部停擺的社會成本更無法估算；另據日本福島事故經驗，台電公司規劃災民7日緊急安置作業約需新台幣7億8千萬元。

監察院28日巡察行政院，田秋堇代表監察院赴財政及經濟委員會就「我國對於福島式核災救災評估及因應」議題發言，她表示，2011年3月11日，東日本巨震及其後續海嘯釀成福島核電廠重大災害，帶給全球無比震懾的恐懼及衝擊，受害者創傷仍難以撫平。

她提出，我國既與日本同處環太平洋火山帶，地震頻仍，核電廠分布密度卻偏高，自日本發生福島核災後，國內各級政府機關有無未雨綢繆，儘早因應？台灣若發生福島式核災有關防救整備作業、相關救災與復建作業肇生之總社會成本，應進行通盤檢討、發現疏漏與不足之處，進而超前佈署、即早因應。福島地震引發核災，帶給日本及全球的影響，以及難以復原的破壞和污染，許多問題至今仍未解決。

田秋堇說，核災相關成本面向廣泛，所造成傷害係全面性的，若僅就醫療及農損方面而論，據衛生及農業部門統計，核電廠30公里內，僅醫院停診一年損失即高達新台幣（下同）1,764億元。農委會評估，核一、二廠30公里內可能農損107.2億元／年，核三廠為66.88億元／年，如發生核災，30公里內土地數十年內可能無法再利用，我國核災農損可能須再乘上百倍，已遠超過核子事故損害賠償法42億上限。如再估算核電廠30公里內可能損失的房地產價值、工商業等經濟活動、人民生命與健康損失，若北台灣發生核災，首都運作全部停擺之社會成本更無法估算。

目前，監察院已進行專案調查研究，深入瞭解分析我國及全球主要國家（日本、美國、法國、德國等）的核災應變、防救相關機制及整備情形，期行政院及各權責機關積極面對因應。

田秋堇指出，台灣核災應變經費預估，有參考日本福島事故經驗，台電公司規劃災民7日緊急安置作業約需7億8千萬元，惟日本2011至2019年度已投入復原重建相關預算約10兆新台幣，據東京電力公司官網2020年10月16日所公布最新資料，至今為止因事故而支付的賠償金額總額已達2兆8,859億新台幣，日本學研機構「日本經濟研究中心」估算事故處理相關費用總額約10至24兆新台幣；另法國輻射防護暨核能安全研究所(IRSN)發生不可控制的大規模輻射外釋，即類同日本福島事故之重大事故（Major accident），估算其所需耗費之總社會成本約計14兆新台幣，可見台灣在核災因應預算評估嚴重不足。

在台灣核子事故通報與應變方面，田委員指出，「斷然處置」程序啟動，如何確保廠內第一線留守人員面臨巨大危險時全員堅守崗位？若內外交通受阻，外部支援如何進入？又如何確保震災後的設備設施或備援設施仍能正常運作，引灌海水注入設施，將反應器停機？另外，北台灣有總長超過81公里的山腳活動斷層，而核一、二廠燃料池格架皆已擴充，若燃料池嚴重受損，池水降低、流光，也會產生高溫熔毀，除役並非代表全然安全。

田秋堇最後提及，台灣若發生核災，大量軍、警、消等人員是否有足夠防護設備，保護其執勤、協助救災？民生及醫療物資、防護器具是否足夠？如何調度分配？醫院、學校及居民，如何撤退、安置？水源及水庫遭污染，如何配送飲用水給災民及未能即時撤離的居民（尤其是孕婦及嬰幼兒）？大量農地及農作物遭污染，如何提供災民及救災人員乾淨食物？醫療、養護機構如何確保繼續運作？面對輻射擴散，除污設備是否足夠、如何調配？上述問題均值得正視，救災評估及因如過於樂觀，台灣可能無法承受風險。

對此，行政院原能會主委謝曉星回應，已透過超前佈署、擴大應變演訓範圍及法規面持續精進三大面向，強化核能安全管制與災害應變準備。

行政院長蘇貞昌則說明，正因台灣無法承受核災，現以積極發展綠能、達成「非核家園」為現階段努力目標，請原能會、經濟部、內政部、國防部、衛福部、交通部、農委會等部會，就台灣萬一發生核災問題時，將如何面對處置，針對相關的內容、具體的因應運作方案，提出專案整體報告，並責請副院長沈榮津來主持督導，期行政院相關部會在堅持「非核家園」的政策目標，務實檢討、面對問題，積極因應。