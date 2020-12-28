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台東縣延平鄉公所發「抗疫禮金」1千元　鄉民開心收紅包

▲台東縣延平鄉公所發出抗疫禮金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣延平鄉公所發出抗疫禮金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情又死灰復燃，秋冬防疫措施上路，台東縣延平鄉公所27日則發出大紅包，每名鄉民可領取新台幣1千元的「抗疫禮金」，發放禮金當天，延平鄉長胡黃廣文親自將禮金頒發給鄉民，不分老少，不論身分，都可以公平的領取禮金。

由於疫情關係許多活動停辦，鄉公所將省下的經費發給鄉民， 這次延平鄉的抗疫禮金，只要是今年12月31日以前出生的延平鄉民，或在11月18日以前遷戶籍到延平鄉，甚至在矯正機關服刑的鄉民都可領到「抗疫禮金」。

胡黃廣文表示，由於延平鄉屬於觀光和農業鄉村，這次受武漢肺炎冠狀病毒疾病，COVID-19疫情影響，暑假期間進入部落的觀光客只有個位數，為補助鄉民受到影響，因此鄉公所提出因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情振興經濟抗疫禮金發放處理自治條例，11月18日經鄉代會通過。

胡黃廣文強調，由於上半年因為疫情管制，許多鄉內活動都無法推行，預算不能執行，特別制定發放抗疫禮金的自治條例，預估有3500多名鄉民受惠，預計發放360多萬元，讓因為疫情影響到鄉民從事農業和觀光，減少的收入能有補貼。

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▲台東縣延平鄉公所發出抗疫禮金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣延平鄉公所發出抗疫禮金。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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