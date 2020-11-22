嘉義縣部落社區健康營造展　守護原民健康

▲嘉義縣部落社區健康營造成果展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣衛生局在阿里山鄉樂野活動中心舉行「部落社區健康營造成果展」，結合財團法人戴德森教育事務基金會、天主教聖馬爾定醫院阿里山鄉衛生所、原民會文化健康站、長青活力站等單位，共同推動居家安全、運動處方工作坊、健康人才培力、在地飲食推動等成果；並邀請個案分享接受照護後的改善情形。



戴德森教育事務基金會在南三村提供多元照護服務，今年則在山美達娜伊谷設置健康小站，提供三高篩檢及衛教宣導；其中三高異常個案有10人，不僅協助轉介到醫療站治療，更製作6套以鄒語宣導預防高血壓、糖尿病、高血脂等衛教影片。



此外，部落居民工作多以勞力性質為主，在長期姿勢錯誤下關節疾病佔16.6%。因此提供8場個人運動處方工作坊，共計15人接受物理治療師協助指導；其中莊小姐接受課程指導後，下背痛肌肉疼痛獲得緩解，並在20日進行分享成效。



北四村則由天主教聖馬爾定醫院承接，提供居家安全評估及改善，也以文化健康站及長青活力站為據點，提供傳統技藝、手作課程及舞蹈班等，以鄒族傳統染劑「馬藍」作為染色材料，將傳統文化與現代手藝結合。藉由課程操作進而協助長輩延緩失能，發展出更貼近當地的照護模式與傳承。



衛生局代理局長趙紋華強調，衛生局積極佈建阿里山鄉醫療服務，及協助阿里山鄉衛生所相關醫療服務。此外，也持續結合IDS計畫提供阿里山鄉各村巡迴醫療，並在香林衛生室提供24小時緊急醫療服務。



趙紋華進一步指出，另外2家營造中心持續推展部落社區健康營造，結合原民會等網絡以在地健康議題與文化特色，提供民眾早期健康促進服務，共同守護原鄉。

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