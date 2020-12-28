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蔡英文核定5人升中將、25人升少將　謝靜華以健走完成體測升官

▲▼總統蔡英文出席將官晉任典禮。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文歷年皆會出席將官晉任典禮。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文核定110年1月1日將級人員晉任名單，包括國防部採購室副主任鄭文正少將等5員晉任中將，以及副總統賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華上校等25員，晉任少將。國防部將於29日舉行晉任掛階典禮。

在元旦將級人員晉任方面，國防部戰規司司長李世強、情報次長楊靜瑟、陸軍第6軍團副指揮官張俊志，海巡署南巡局副局長許静芝，以及國防部採購室副主任鄭文正等5人，晉任中將。

此外，晉任少將人員，共計25員，包括：唐志曜、吳志偉、陳永福、吳來益、薛柏洋、薛淵銓、洪恭誠、戴明正、高中錚、陳盈凱、洪乙仁、吳逸聖、崔怡楓、潘煥亞、鄧敦仁、陳宏詩、劉志宏、林佳躍、楊承華、孔令榮、簡士淵、蔡進精、黃從先、謝靜華、程駿杰等人。

其中，備受討論的，包括三軍總醫院松山分院院長高中錚、高雄總醫院左營分院院長陳盈凱、花蓮總醫院院長戴明正，以及國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁等4單位，皆集中於軍醫系統，顯見蔡英文政府對未來軍醫發展的重視。

在國安系統方面，賴清德「萬里」警衛室主任謝靜華上校，日前被爆出沒有通過體能測驗，這犯下國安局長邱國正的天條，被內部質疑無法以身作則。不過，他在上週消息爆出後，隔天便進行體能測驗，在督測官督導下，以5公里健走取代3000公尺跑步，在1小時內完成測驗，順利能在本週順利掛階晉任少將。

對此，國防部表示，晉任授階典禮訂於12月29日，於三軍軍官俱樂部舉行，由國防部長嚴德發主持，屆時也邀請眷屬親人前往觀禮，而總統蔡英文也依慣例前往參與。

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