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最強寒流跨年冰封全台！「體感-1度」地區曝　信義區冷爆體感3度

記者賴文萱／台北報導

今年入冬首波寒流將於周三報到，根據氣象局最新預報，這波寒流以12月31日、1月1日最冷，其中，跨年夜當天，北部沿海空曠地區如桃園大園區、新屋區、觀音區及新竹縣湖口鄉等，體感溫度下探-1度；台北信義區101周邊體感也僅剩3度，板橋耶誕城約5度。氣象局表示，將會針對這波寒流發布低溫特報，另外，若水氣跟低溫配合上，北台灣800-1000公尺以上高山，如拉拉山、太平山有降雪機會，甚至陽明山不排除也有下雪可能。

▲台北101跨年活動 。（圖／台北101提供）

▲台北信義區周邊，受到寒流影響，跨年當天體感剩3度 。（圖／台北101提供）

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氣象預報員陳建安表示，30日寒流南下影響，從白天起溫度都會持續下降，越晚越冷，當天早晚溫差可相差達10度，以31日及1月1日清晨最冷。

目前預報顯示，屆時中部以北、東北部低溫7度，沿海空曠地區會再更低，南部、花東31日清晨低溫約10度上下，1月1日受到輻射冷卻影響，低溫將下探至8-9度。

其中，受到寒流影響，氣象局也預報桃園大園區、新屋區、觀音區及新竹縣湖口鄉體感溫度僅剩「-1度」。陳建安解釋，體感溫度主要跟風及濕度有關，比較靠近沿海的地區風力較大，溫度一定比較低。

▲▼跨年當天，桃園大園區體感-1度。（圖／中央氣象局）

▲跨年當天寒流急凍，桃園大園區等地體感-1度。（圖／中央氣象局）

不過在這波寒流影響下，就連台北信義區體感也僅3度，新北板橋也僅5度，氣象局規劃發布低溫特報，藉此示警民眾需要多加注意保暖。

▲▼跨年當天，台北信義區體感3度，新北板橋5度。（圖／中央氣象局）

▲▼跨年當天，台北信義區體感3度，新北板橋5度。（圖／中央氣象局）

▲▼跨年當天，台北信義區體感3度，新北板橋5度。（圖／中央氣象局）

至於未來幾天天氣，氣象局表示，今天有一道微弱鋒面通過，中午過後開始影響，台東、恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量變多偶爾飄雨，隨著雲量增加，溫度也會略降，各地低溫16-19度。

明天受到東北季風影響，北部、東半部地區雲量偏多，有飄雨機會，其他地區大致多雲，北台灣、花蓮氣溫較涼冷，高溫20-21度，其他地區影響不大，中南部可到26-27度，台東24度。

29日東北季風減弱，這天氣溫約回升1-2度，但緊接著30日又一道鋒面通過，隨後寒流南下，白天氣溫持續下降，越晚越冷。31日整天偏冷，北台灣溫度都在10度以下，1月1日清晨仍冷，但白天溫度略回升，北部可回升到16度，高溫跟前一天將比差了6度。

▲▼陽明山下雪。（圖／記者黃克翔攝）

▲若寒流跟水氣搭配上，陽明山不排除也有下雪機會。（圖／記者黃克翔攝）

寒流真正減弱時間點則要等到1月2日，中部以北、東北部清晨低溫10-12度，南部花東13-14度，白天起才會逐漸回溫。

水氣方面，30日北部、東半部會有局部短暫雨，31日、1月1日大台北、東半部有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴天氣。

寒流來襲期間，若溫度跟水氣互相配合，氣象局預測北台灣800-1000公尺以上高山，如拉拉山、太平山有降雪機會，陽明山也不排除有下雪可能。

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典提醒，「分裂高壓」偏南出海。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典26日在臉書發文，貼出跨年當晚8時的地面天氣圖，提到「分裂高壓」偏南出海。他解釋，高壓偏南出海，台灣受「西北流」影響，氣溫低同時會相對偏乾；乾冷的天氣加上強風，體感溫度會「偏低」很多。

▼氣象局預報，桃園市觀音區周三晚間到跨年晚間，體感溫度竟是零下1度。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，預報上沿海空曠地區可能會出現「很低」的體感溫度，但是，體感溫度最重要的條件之一是「強風」，所以這個體感溫度是很有針對性，是針對在空曠的強風區活動的人做的提醒；風速低，體感溫度就不會那麼低。根據他貼出的桃園市觀音區氣象預報，預估周三晚間到跨年晚間，體感溫度竟是零下1度。

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