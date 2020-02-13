謠傳苗縣府人事升遷「收受紅包」　徐耀昌：抓到獎金50萬

▲近來謠傳苗栗縣政府收受人事紅包，縣長徐耀昌在縣政會議中，嚴正駁斥。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

近來坊間謠傳縣府公務員進用、陞遷需要請託特定人士關說，甚或有收受紅包之情事，苗縣府嚴正聲明純屬無中生有的傳聞，如有假藉縣長名義收受紅包情形，除提供檢舉獎金50萬元，並由政風處移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽。

縣長徐耀昌表示，公務員之進用、陞遷，應秉持人與事適切配合的宗旨，考量機關特性與職務需要，依資績並重、內陞與外補兼顧原則，擇優陞任或遷調歷練，以拔擢及培育人才。

徐耀昌說，本府暨所屬機關學校公務人員之陞遷均依公務人員陞遷法及其施行細則之規定辦理，職務出缺均簽請機關首長核定內陞、外補或列考試分發，外補案，依規定於行政院人事行政總處網路公告3日以上（內陞案於本府網站公告）。由本府甄審委員會評審後，依程序報請機關首長就前3名中圈定陞補之。

最後徐強調，至於坊間謠傳本府進用及陞遷人員需收受紅包之事，純屬無中生有，苗栗縣政府再次聲明，如有假藉縣長名義收受紅包，本府提供檢舉獎金新台幣50萬元，並著由政風單位嚴辦及移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽。本府進用及陞遷人員皆採公開、公平、公正方式辦理，也請本府同仁不宜找特定人士請託關心人事案，以免滋生困擾。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►國道3苑裡段雙氧水槽化車翻覆洩漏 消防人員灑水降溫警戒