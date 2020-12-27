港名嘴「高鐵脫口罩」狂講18分鐘！違規遭民眾檢舉...影片下架了

▲香港名嘴蕭若元於台灣高鐵車廂內脫下口罩，暢談國際時事。（圖／翻攝自東森新聞）

記者謝承恩／綜合報導

香港名嘴蕭若元時常在YouTube頻道評論國際時事，日前被民眾發現他在12月25日發布的影片中，人在高鐵上脫下口罩，對著鏡頭滔滔不絕得講話18分鐘，明顯違反台灣的防疫規定，遭人檢舉。台灣高鐵也對此回應，服勤員於巡視車廂時，已當場勸導旅客戴上口罩並降低音量。



台灣為防堵新冠疫情，自4月起已規定於公車、捷運、高鐵等大眾運輸必須全面佩戴口罩，就連12月起發布的秋冬專案，民眾於非乘車空間，包含車站大廳、售票處等非付費區，都需要戴上口罩！然而日前香港名嘴蕭若元，被民眾發現他在12月25日發布的影片中，竟然大辣辣在高鐵車廂內脫下口罩，並且評論時事長達18分鐘。



在Youtube頻道中，蕭若元常以〈理論蕭析〉評論國際時事，蕭從一開始佩戴口罩，隨後拿下口罩，大談英國脫歐及蘋果股價，只見人在高鐵車廂內卻脫下口罩暢談，明顯違反台灣防疫規定，經民眾檢舉後，現影片已下架。台灣高鐵也對此回應，該班次服勤員於巡視車廂時，發現旅客有未戴口罩情形，已當場勸導旅客戴上口罩並降低音量，避免影響他人。

台灣高鐵公司呼籲旅客，旅途中如有飲食需求，請遵守相關規定，並於飲食完畢仍須立即佩戴，針對未依規定佩戴口罩的旅客主動進行勸導，若經發現有未配合之行徑，可向服務人員反應，人員將立即處理。