寒流「冰封全台」凍36小時！跨年天氣出爐嘉義以北5度　今雨一波

▲跨年夜十分寒冷，民眾一定要做好保暖工作。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

冰封全台！氣象專家吳德榮提醒，周三寒潮爆發、天氣急凍，周四晨北部率先降至此波「寒流」的最低氣溫，北部平地約5度左右，台北都會區約7、8度；其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。民間氣象愛好則提醒，預計周三傍晚至入夜，北部低溫便將跌破10度，接著將有長達30至36小時的時間，北台灣的低溫都在10度以下。

中央氣象局表示，今天（27日）鋒面通過及東北季風增強，除了北部及東半部地區易有短暫降雨，其他地區雲量偏多，並有零星雨；溫度方面，各地早晚有涼意，台南以北及宜花低溫約15至18度，高屏及台東約20度，白天北部高溫整天較涼，約20至22度，其他地區高溫舒適，約24至27度。

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氣象局指出，周一東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東半部地區及南部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周二東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，大多為多雲時晴的天氣，但下半天起鋒面逐漸接近，北部及東半部地區水氣漸增、有局部短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周三鋒面通過緊接著寒流南下，各地氣溫將一路下滑，越晚越冷，氣溫驟降10度以上，全台有感；天氣方面，北部及東北部整天濕濕冷冷，花東偶有局部雨，中南部地區為多雲時晴的天氣。

氣象局提醒，周四至元旦清晨是此波寒流影響最明顯的時候，北台灣水氣減緩轉為乾冷的天氣型態，預測台南以北及宜花最低溫將下探至7、8度，高屏及台東約9至12度，白天溫度也相當低，北部及宜蘭最高溫僅8到10度，中部及花東12到15度，高屏高溫約18、19度，尤其沿海地區陣風較強，感受上溫度會更低，請大家務必要做好禦寒的工作；天氣方面，水氣減少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅北部及東半部局部地區偶有零星雨。

氣象局預報，周六寒流減弱，氣溫稍回升，各地天氣仍偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今中層水氣逐漸移入，各地雲量略增，帶來偶飄局部短暫小雨的機率；周一東北風略增強、影響很輕微，各地仍為多雲時晴；周二各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

▼周三起溫度暴跌。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮提醒，周三寒潮爆發、氣溫劇降、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，對人體適應是鉅大挑戰，千萬要注意保暖；周四晨北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右，台北都會區約7、8度，其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下；元旦白天起至下周日冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因夜間有輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低。



吳德榮分析，這波寒流秉性乾冷，故只有在周三冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；周三晚北台灣漸轉乾、雨漸停；周四起至下周日西半部晴朗，東半部則為多雲、偶有零星短暫雨的機率，因此，跨年西半部送最後夕陽活動都是晴朗的；元旦清晨東半部迎曙光、日出活動，則因仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，部分地區可能略受干擾，還需要一些運氣。



吳德榮說，至於會下雪嗎？最新歐洲模式模擬顯示，800米高度的大氣於周三晚至周四，氣溫已降至零度以下，而北部主要降水是從周三清晨到傍晚，晚上雨漸停，故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，於周三傍晚至晚上，還存在一些少量飄雪的臨界條件；而太平山則在周三晚至周四也有一些類似的機率。

吳德榮表示，由於此波寒流在高度800至2000米的大氣，氣溫降得特別低（零下2至零下4度），即使水氣條件未完全配合，這些低海拔（800至2000米）迎風面的山脈，也會有固態的自然現象（結冰、霧淞…）可以觀察；至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪機率就更低了。

「觀氣象看天氣」臉書則寫道，預計周三傍晚至入夜間，北部的低溫便將跌破10度，接著將有長達30至36小時的時間，北台灣的低溫都在10度以下，這麼強勁的寒流，一定要做好保暖工作；這波寒流對中、南部也有非常大的影響，跨年前後，中部夜間低溫7至9度，空曠區下探5、6度，即使白天中台灣也只有10至13度，非常寒冷；南台灣白天約13至17度，夜晚下探10至12度，跨年將是入冬以來南台灣冷得最有感的一天。