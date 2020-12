奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

▲中國與巴基斯坦共同研發的梟龍戰機(JF-17)。(圖/CFP)



記者林彥臣/綜合報導

奈及利亞空軍在官方推特上表示,即將從巴基斯坦接收3架JF-17「梟龍」戰機(巴基斯坦稱雷電戰機Thunder Fighter),這三架梟龍戰機也即將成為奈及利亞的「王牌戰機」。

根據噴射戰機世界(Fighter Jets World)網站報導,奈及利亞空軍指揮官阿布巴卡爾(Marshal Sadique Abubakar)表示,「我們預計將從巴基斯坦接收3架JF-17戰機、12架A-29攻擊機和1架米-171E直升機。總共有200名人員在9個不同的國家負責接收或接受這些作戰機的培訓」。

在此之前,在社群網路上流傳的照片也披露,巴基斯坦正在製造的JF-17雷電Block II型戰機,並且被發現刷塗了奈及利亞空軍的「白綠相間」的標誌,表示這些戰機是為奈及利亞生產的。

Another 19 new manned Aircraft AND 8 Unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) expected/ordered & awaiting delivery:



12 x A-29 Super Tucano

3 JF-17 Thunder Fighter Aircraft

1 Mi-171E Helicopter

3 Special Missions Aircraft (from NIMASA)



8 x UCAVs (2 Wingloong II, 2 CH-3 & 2 CH-4).