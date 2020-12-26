奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

▲中國與巴基斯坦共同研發的梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

奈及利亞空軍在官方推特上表示，即將從巴基斯坦接收3架JF-17「梟龍」戰機（巴基斯坦稱雷電戰機Thunder Fighter），這三架梟龍戰機也即將成為奈及利亞的「王牌戰機」。

根據噴射戰機世界（Fighter Jets World）網站報導，奈及利亞空軍指揮官阿布巴卡爾（Marshal Sadique Abubakar）表示，「我們預計將從巴基斯坦接收3架JF-17戰機、12架A-29攻擊機和1架米-171E直升機。總共有200名人員在9個不同的國家負責接收或接受這些作戰機的培訓」。

在此之前，在社群網路上流傳的照片也披露，巴基斯坦正在製造的JF-17雷電Block II型戰機，並且被發現刷塗了奈及利亞空軍的「白綠相間」的標誌，表示這些戰機是為奈及利亞生產的。

Another 19 new manned Aircraft AND 8 Unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) expected/ordered & awaiting delivery:



12 x A-29 Super Tucano

3 JF-17 Thunder Fighter Aircraft

1 Mi-171E Helicopter

3 Special Missions Aircraft (from NIMASA)



8 x UCAVs (2 Wingloong II, 2 CH-3 & 2 CH-4). — Presidency Nigeria (@NGRPresident) November 11, 2020

奈及利亞空軍在其社群媒體上的官方帳號表示，馬庫爾迪空軍基地（Makurdi）正在進行現代化改造，以便容納梟龍戰機。空軍指揮官阿布巴卡爾已經下令建造一處設施，以容納「巴基斯坦的飛行員和技術人員，他們將在奈及利亞JF-17第一年的運作中提供支持。」

報導稱，梟龍戰機預計將成為奈及利亞空軍最先進的超音速戰鬥機，該國空軍目前使用的是中國製造的「殲-7」戰機，梟龍戰機將讓奈及利亞空軍具備發射超視距空對空飛彈、精確制導炸彈的能力。

梟龍戰機是中國與巴基斯坦合作研發的一款輕型戰機，由於外型與美國的F-16十分相似，而巴基斯坦又是少數同時裝備美國F-16與中國「殲系列」戰機的國家，所以普遍認為梟龍戰機就是參考F-16，進行設計、研發工作。

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