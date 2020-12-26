　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

▲▼巴基斯坦梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

▲中國與巴基斯坦共同研發的梟龍戰機（JF-17）。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

奈及利亞空軍在官方推特上表示，即將從巴基斯坦接收3架JF-17「梟龍」戰機（巴基斯坦稱雷電戰機Thunder Fighter），這三架梟龍戰機也即將成為奈及利亞的「王牌戰機」。

根據噴射戰機世界（Fighter Jets World）網站報導，奈及利亞空軍指揮官阿布巴卡爾（Marshal Sadique Abubakar）表示，「我們預計將從巴基斯坦接收3架JF-17戰機、12架A-29攻擊機和1架米-171E直升機。總共有200名人員在9個不同的國家負責接收或接受這些作戰機的培訓」。

在此之前，在社群網路上流傳的照片也披露，巴基斯坦正在製造的JF-17雷電Block II型戰機，並且被發現刷塗了奈及利亞空軍的「白綠相間」的標誌，表示這些戰機是為奈及利亞生產的。

奈及利亞空軍在其社群媒體上的官方帳號表示，馬庫爾迪空軍基地（Makurdi）正在進行現代化改造，以便容納梟龍戰機。空軍指揮官阿布巴卡爾已經下令建造一處設施，以容納「巴基斯坦的飛行員和技術人員，他們將在奈及利亞JF-17第一年的運作中提供支持。」

報導稱，梟龍戰機預計將成為奈及利亞空軍最先進的超音速戰鬥機，該國空軍目前使用的是中國製造的「殲-7」戰機，梟龍戰機將讓奈及利亞空軍具備發射超視距空對空飛彈、精確制導炸彈的能力。

梟龍戰機是中國與巴基斯坦合作研發的一款輕型戰機，由於外型與美國的F-16十分相似，而巴基斯坦又是少數同時裝備美國F-16與中國「殲系列」戰機的國家，所以普遍認為梟龍戰機就是參考F-16，進行設計、研發工作。

►一天一包有助於消化、排便順暢

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

彈道無限高！聖誕夜試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆

解放軍南海渚碧礁部署「反隱形雷達」　號稱偵測距離400公里

美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

瑪莎拉蒂「無敵左轉」硬上分隔島　撞倒路燈車頭全毀...肇事駕駛逃

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

英國政府24日宣布脫歐！　與歐盟達成歷史性貿易協議

奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

彈道無限高！聖誕夜試射「台版薩德」　一聲巨響台東居民驚呆

解放軍南海渚碧礁部署「反隱形雷達」　號稱偵測距離400公里

美試射M1299「超級槍」！一砲擊中70公里外目標　射程瞬間提高3倍

陸軍新編「5基幹旅」　番號曝光！國防部證實2大原因：消化新兵

多維TW／台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

個人轉讓預售屋或購屋紅單賺取所得　應列報所得報繳綜所稅

陸片《沐浴之王》票房破3億爆抄襲　韓原作氣炸控訴「衝康內幕」

台中柳川塞爆！他看「人口密集度高」狂勸　網細看照片打臉

《30歲處男》町田啟太「告白鋼筆」賣爆！　一查價格超親民

奈及利亞接收中巴研發「梟龍戰機」　成為該國空軍王牌戰機

Kobe妻曬黑白全家福喊「永遠不分離」！　2張照片對比惹鼻酸

UBA／世新奪第8勝卻缺少得分點　陳建銘期待學弟跳出來

UBA／陳柏宏抱傷復出難止敗　國體、臺師、輔大連勝

有雙重人格…彰化女大生控男友性侵「她14歲人格」監視器曝光打臉

五堅情曝「五大最爛交換禮物」　鼓鼓送經紀人龍蝦包...裡面藏驚喜

萌貓3個月→8個月大「貼心陪便」　硬塞老爸四角褲饋休：位置不錯！

軍武熱門新聞

「古寧頭英雄」熊震球逝世　享耆壽90歲

聖誕夜試射台版薩德　一聲巨響台東居民驚呆

解放軍渚碧礁部署反隱形雷達　號稱偵測400公里

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

解放軍在南海渚碧島部署反隱身雷達

台灣須從「納卡戰爭」獲得啟示

「如解放軍奪東沙群島」台灣壓力大

解放軍最討厭武器「天弓3」將誕生

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

最難攻下的台灣城市　答案一面倒

96年台海危機　已逝上將4道密令成傳奇

美軍神劍導引炮彈貫爆65公里外廂型車

地對地雲峰中程飛彈試射成功　2021啟動量產

更多熱門

相關新聞

聖誕夜試射台版薩德　一聲巨響台東居民驚呆

聖誕夜試射台版薩德　一聲巨響台東居民驚呆

國家中山科學研究院在25日的「聖誕夜」，分別於屏東縣九鵬基地和台東縣成功鎮，試射飛彈，外界紛紛猜測是號稱「台版薩德」，天弓三型增程型飛彈，但是負責試射任務的中科院與軍方則一貫表示不回應。

解放軍渚碧礁部署反隱形雷達　號稱偵測400公里

解放軍渚碧礁部署反隱形雷達　號稱偵測400公里

金正恩秘密基地遭公開！美智庫分析北韓飛彈網絡

金正恩秘密基地遭公開！美智庫分析北韓飛彈網絡

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

美試射超級槍　一砲擊中70公里外目標

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

關鍵字：

奈及利亞梟龍戰機軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

23歲女下班遭校車輾斃！媽見屍哭癱　駕駛下場曝

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

薄紗妹肉體上包餃子！背後鏡子一照穿幫了

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

韓網超夯「手機幾%充電」心理測驗

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

更多

最夯影音

更多
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面