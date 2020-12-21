入社先丟裸照！臉書驚見「國中國小色色團」　王婉諭：台版N號房？

▲臉書上竟出現名為「國中小男女色色群」的社團。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「台版N號房真實上演？臉書驚見『國中國小色色社團』！」立委王婉諭近日收到許多家長陳情，原來是臉書上竟出現名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的社團，更誇張的是，社團還要求入社者一進群就「必須先丟一張裸照」，對「性」一知半解的孩童恐怕會因一時的好奇心而成為受害者。

王婉諭在臉書上表示，她近日收到許多家長陳情，原來是臉書上竟出現名為「國中小男女色色群」、「國中國小色色社團」的社團，這些社團在簡介處就已表明，入社「必須先傳裸照」，而其中最令人不寒而慄的是，其中好幾個管理員都是成年人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王婉諭直言，她已向衛福部保護司質詢此事，並在衛環委員會上要求相關單位立即介入調查，以避免更多孩童受害；她也希望，保護司能夠立即要求臉書安全部門處理，以阻止「噁心、違法的社團繼續危害孩子們的隱私及安全。」

▲入社後竟要先上傳裸照！（圖／翻攝自Facebook／國中國小色色團）

「國中國小色色團」於今年10月22日成立，新加入的成員必須自我介紹，並丟一張遮住三點「以不被警告為主」的裸照，目前已有169位成員在內；《ETtoday新聞雲》記者實際測試後發現，按下申請加入鍵後，管理員會要求回答年齡、性別以及「入群要放自己的裸照可以嗎」的問題。

事實上，這樣的行為已經違反「兒童及少年性剝削防制條例 」第36條，「拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品」，以及第38條，「散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品」；王婉諭也提醒，即便只是單純求上車的民眾，「恐怕也有違法疑慮，請別傻傻搭上違法列車！」