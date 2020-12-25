寶和會圍堵強索2000萬元　他躲進「羅霈穎靈堂」救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢槍擊案24日偵結，檢方依殺人未遂等罪起訴竹聯幫寶和會組長施俊吉、槍手劉丞浩。此外，寶和會還涉及恐嚇陳姓地下匯兌業者，強行索取2000萬元不成，竟然一路開車尾隨；陳男路過台北市立第一殯儀館時，剛好正在舉辦已故藝人羅霈穎的告別式，有許多警察在場維持秩序，不得已只好趕緊躲進靈堂，這才逃過一劫。

▲羅霈穎的告別式 。（圖／記者林奕如攝）

據了解，館長槍擊案是寶和會買凶殺人案件中價碼最低的，僅25萬元就買通槍手劉丞浩，但因為劉到處欠債，任務完成後，這筆錢就直接進了債主的口袋，他一毛錢也沒有拿到。

隨著案件細節曝光，寶和會買凶的價碼也隨之被揭開，組長施俊吉2018年7月間曾以500萬元酬勞，指示槍手對台北市剩餘土方資源處理商業同業公會王姓前理事長開槍，所幸對方僅右小腿遭子彈貫穿，並無造成死亡，而槍手在完成任務後，負責策畫的施俊吉則從中抽取100萬元。接著，施俊吉在隔年的6月中旬，再度以70萬元酬勞買凶，等到槍手入獄，每個月再交付家屬3萬元安家費。

今年5月間施俊吉聽聞陳姓地下匯兌業者背後金主財力雄厚，想藉機恐嚇，於是與會長林修伯、副會長梁智勝上門商討合作，結果什麼都還沒談成，他們就開口索討2000萬元，嚇得陳男趕緊切斷聯繫，避不見面，也不願意支付2000萬元。

▲施俊吉遭收押禁見送往看守所。（圖／記者邱中岳攝）

沒想到施俊吉等人還不肯放棄，多方打聽得知陳男8月與朋友相約在台北市晶華酒店碰面，隨即帶著小弟前往堵人。後來陳男在朋友的幫助下成功脫逃，結果又遭到幫派成員尾隨，當時剛好路過台北市立第一殯儀館，現場正在舉辦已故藝人羅霈穎的告別式，有許多警察在場，他靈機一動趕緊躲進靈堂，這才逃過一劫。

檢方認為，施俊吉、林修伯、梁智勝等10人除了涉及買凶案之外，也曾犯下重大槍擊恐嚇案以及擄人勒贖5000萬元等案件，24日一併依違反《組織犯罪條例》等罪嫌起訴10人。