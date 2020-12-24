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生肉上「躺一片綠葉」好謎！　一張圖釣出神人…長知識了

▲▼ （圖／翻攝自報廢公社二館）

▲生肉上出現一片綠葉！ （圖／翻攝自報廢公社二館

記者黃心瑀／綜合報導

超市的生鮮區常常會擺放盒裝生肉，供消費者選擇，不過一名網友發現，她所購買的冷凍盒裝生雞肉上，竟然有一片「綠色葉片」，於是好奇的上網詢問這片葉子的用處到底是什麼，沒想到引起網友熱烈的討論，更釣出神人出面解釋。

一名網友在超市買了一盒生肉回家之後，卻發現冷凍雞肉的正上方，竟然貼這一片類似塑膠的綠色也面，摸不著頭緒的她在「報廢公社二館」上貼出照片，並提問道「綠色那一片的作用是啥？」

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沒想到貼文一出，立即引來許多網友的熱烈回應，有人可愛的表示「從小一起長大的被被」、「怕他會冷 給他蓋的小毯毯」、「集滿10張，換空盤一個」、「其實貴就貴在那一片」，也有寫下「有肉又有菜」、「這隻雞被綠了…」、「爆香用」等獵奇的回應。

在留言當中，也有神人出現認真回答葉片真正的用途，該名網友表示這片綠色葉子叫做『山形葉』，不可食用，在日本料理中有時候會拿來擺盤，有時候會拿來當成隔開不同食材的介質，不僅能夠有裝飾功能，讓食物色澤更加鮮豔，還有防止食物味道互相浸染的效用。

神人網友還說，在日本冷凍肉品上都會放上真的葉子，除了點綴用，還可以利用葉子的枯萎程度判斷肉放了多久、新不新鮮，只是現在大多數都將葉子做成塑膠使用。

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