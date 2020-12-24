超想念日本！回信「福岡給台灣的情書」　霞海城隍廟發起拍片超暖

▲台北霞海城隍廟發起拍片，串聯許多單位及民眾一起「回信」問候日本人。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

記者林育綾／台北報導

2020對每個人來說都是意想不到的一年，今年七夕福岡的朋友們拍攝了「一封福岡寫給台灣的情書」，許多當地人紛紛訴說「超想去台灣！」、「這麼久沒去還是第一次」，並為彼此祝福打氣。而如今由台北霞海城隍廟發起拍片，串聯許多單位一起「回信」問候日本人，包括大稻埕許多商家都表示「好想念日本旅客」，也有許多學生為日本加油，更多人紛紛說「真的超想去日本！」台日互動友誼超暖。

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▲台北霞海城隍廟發起拍片，串聯許多單位及民眾一起「回信」問候日本人。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

台北霞海城隍廟發起拍攝影片「久違了，你們好嗎？」，串聯大稻埕創意街區發展協會、大溪日語導覧推動中心、亞洲城市交流中心、概念阿實業有限公司等共同製作，邀請少棒隊、高中生、桃園大溪民眾、台北大稻埕商家與民眾，一起問候日本人並為日本加油。

▲台北霞海城隍廟發起拍片，串聯許多單位及民眾一起「回信」問候日本人。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

這支影片是為了回應今年七夕時，福岡所拍攝的影片「一封福岡寫給台灣的情書」，內容提到因為疫情嚴峻，台日兩地都無法像過去一樣往來；而且台灣一直以來都非常幫助日本，日人始終感激在心，許多民眾也曾到台灣旅遊，對台灣念念不忘，紛紛表示「超想去台灣！」、「這麼久沒去還是第一次」、「我才意識到，我這麼喜歡台灣！」「去了（台灣）就不想回來（日本）了」、「總之，真的好想去台灣！」

▲福岡人拍攝「一封福岡寫給台灣的情書」傳遞對台灣的思念和祝福。（圖／翻攝自YouTube「一封福岡寫給台灣的情書 / 福岡から台湾へのラブレター」）

▼來自福岡的影片：「一封福岡寫給台灣的情書」

由於台北霞海城隍廟曾多次帶著有「國際媒人」之稱的姻緣之神——「月下老人」出差日本，包括沖繩、靜岡、福岡、東京、北海道、仙台，都有月下老人參與台灣祭的足跡，2019年也應中華文化總會之邀，參與在東京上野公園舉辦的Taiwan plus，介紹當代台灣文化、家將文化及祈求姻緣。

而大稻埕也是日人喜歡的觀光勝地之一，許多店家如欣合布行、有記名茶、黃長生藥行、百年筆刷店林三益、日人最愛的茄芷袋、竹器店大華行，都紛紛懷念日本旅客，也給予打氣加油。

▲大稻埕商家想念日本旅客。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

而「桃園大溪日語導覧推動中心」讓電音三太子及在地孩童們、日本秋田生剝鬼一同互動，象徵台日友誼互動；而「桃園治平高中」應用日語科許多學生，也在影片分享曾經到日本旅遊的美好回憶，並繼續努力學日文，期望未來還有機會造訪日本。

▲「桃園治平高中」應用日語科學生問候日本。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

而「台北刀鋒閃電菁英少棒隊」來自各地熱愛棒球的小學生，他們也曾經到沖繩參與交流賽，對於日本也十分思念，更在卡片寫上「祝福平平安安，永不放棄」，並在片中對日本人說「為了下次見面，你們也要平平安安健健康康喔！」、「我永遠不會忘記你們的」。

▲台北刀鋒閃電菁英少棒隊給日本祝福。（圖／翻攝自台北霞海城隍廟影片）

影片一來一往，展現台日友好之情，網友看了也說「真的很想去日本！」「希望那天儘早到來！」台北霞海城隍廟管理人陳文文也表示，期待不久的將來，雙方一定會再相見，「疫情會過去，我們會一直在這裡等你們」。

▼影／台北霞海城隍廟發起拍攝影片，問候日本「久違了，你們好嗎？」

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