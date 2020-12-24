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鼓勵世代互動　興大邀網紅「萬秀洗衣店」孫與學生對談

▲國立中興大學大學社會責任實踐（USR）再造「阿卡迪亞」團隊邀網紅「萬秀洗衣店」孫與學生對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中興大學社會責任實踐（USR）再造阿卡迪亞團隊邀網紅「萬秀洗衣店」孫與學生對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中興大學日前邀請「萬秀洗衣店」社群主理人張瑞夫先生至台中市大明高中藝術校區演講。張瑞夫除了分享自己爺爺奶奶在全世界爆紅的心路歷程外，也希望傳達愛物惜物的舊衣議題，尤其期許高中生能在課業之餘，投注一點心力在家中長輩身上，把握出社會前的機會好好與他們相處，找到彼此的互動方式。

張瑞夫提到，自己原先僅是希望為拉拔自己長大的爺爺奶奶找點事情做，讓他們不再悶悶不樂，感嘆老而無用失去自我價值感。突發奇想拿起店裡客人忘記取回的衣物為他們辦一場屬於自己的時裝秀，怎麼也沒想到這樣的發想竟然會吸引全世界的關注，萬秀洗衣店擁有高達65.8萬粉絲的社群聲量，背後所代表的正是受眾感受到滿滿幸福感的體現。

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主辦單位、興大社會責任實踐（USR）再造「阿卡迪亞」團隊計畫主持人白慧娟表示，創意是一個人最有價值的能力，更是任何機器與科技無法取代的，也期勉現場高中生可以透過創意與自身所學的藝術專長，成為一個幸福與溫暖的創造者。

▲國立中興大學大學社會責任實踐（USR）再造「阿卡迪亞」團隊邀網紅「萬秀洗衣店」孫與學生對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲中興大學社會責任實踐（USR）再造阿卡迪亞團隊邀網紅「萬秀洗衣店」孫與學生對談。（圖／記者游瓊華翻攝）

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