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鳳凰獅子會會長陳錦珠　慨捐皮卡災情勘查車

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局24日上午11時10分，於鹽行里文化會館，舉行台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由現任會長陳錦珠女士代表捐贈，並由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌，以感謝鳳凰獅子會善行義舉造福地方、人群。

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市鳳凰獅子會現任會長陳錦珠女士愛心不落人後，今年7月得知消防局第五大隊鹽行分隊轄區，因部分地區地勢較為低漥，易有淹水之災情發生，故慷慨解囊捐贈價值約新台幣120萬元災情勘查車等裝備器材，除選用皮卡車輛具備涉水性能且兼具橡皮艇拖掛救災功能，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電…等裝備，著實提升消防局之水域救生能力。

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市鳳凰獅子會曾於2009年時任會長蔡基隆先生，捐贈台南市土城消防分隊救護車1輛，2015年時任會長黃于珍女士捐贈社會局康復巴士1輛、2016年捐贈消防局破壞器材一批，2020年11月配合龍興獅子會，捐贈消防局空呼氣瓶及背架等消防器材一批。

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而24日捐贈之皮卡災情勘查車，具有各種災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等功用，此義舉不但充實消防救災能量，更增進了災害勘查搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲台南市鳳凰獅子會，捐贈消防局災情勘查車1輛儀式暨永康區二級低收入戶冬令送暖物資發放活動，由市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市鳳凰獅子會現任會長陳錦珠女士持續秉持回饋鄉里的熱誠，捐贈災情勘查車1輛，協助台南市消防救災工作，有效提升台南市救災效能，展現服務社會之大愛，也希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

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