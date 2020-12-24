建國高架休旅車撞分隔島　駕駛搶救2小時不治！目擊者：他突然偏移

記者邱中岳／台北報導

1名男子開車行經建國高架，路過民權閘道口時突然飄移自撞，最後撞上分隔島停下，男子頭部受到重擊，警消到場緊急將男子送醫搶救，但最後仍宣告不治。

▲男子開車行經建國高架自撞，駕駛頭部重創搶救不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，37歲的凌姓男子，24日平安夜凌晨3時許，開黑色休旅車行經建國高架南往北的方向，車子經過民權閘道口時，卻突然撞上中央分隔島，整台車當場卡在上面，警消最後到場緊急將凌男救出送醫，但仍宣告不治。

▲男子自撞分隔島，後方駕駛表示，他車道突然偏移就直接撞上分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，男子頭部受到撞擊且有嚴重撕裂傷，經過136分鐘搶救仍不治。後方車輛駕駛表示，當時男子的車子開在前面，突然車道偏移最後自撞分隔島，且後方也沒有人追車，檢警將相驗凌男遺體釐清死因。

凌男自撞後身亡，警方也將採集他的血液化驗，是否有酒精反應，家屬聞訊也趕往派出所了解案情。

而凌姓男子轎車的前擋玻璃，據聞有3個類似子彈射穿玻璃的彈孔，但警方事後發現，玻璃只有破外層，玻璃內層並沒有破，所以並未穿透，車內也並沒有發現子彈或者BB彈。

警方事後找來當時行駛在凌男後方的駕駛，駕駛指出，當時後方並沒有人追車，且看到男子行車突然偏移，最後自撞分隔島。

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