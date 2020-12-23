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為了救弟弟！水下暗流突襲　15歲哥「猛力一推」…反遭捲走溺斃

▲▼ 河邊,水邊,戲水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兄弟倆當時與友人結伴前往河邊戲水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中地點並非新聞事件發生地）

記者詹雅婷／編譯

英國一對兄弟今年8月和朋友們結伴前往河邊游泳玩耍，豈料13歲弟弟突然遇上水下暗流，15歲不善水性的哥哥見狀立刻猛力把弟弟推向安全的地方，但隨即被水流捲走，溺水身亡。

鏡報報導，這對兄弟來自敘利亞，在2011年因內戰逃往黎巴嫩，接著在2018年輾轉搬到英國。就在今年8月17日，15歲哥哥阿納斯拉法伊（Anas El-Rafai）和13歲弟弟賈馬爾（Jamal）一同外出，與朋友們前往當地相當受歡迎的景點「Broken Scar」玩耍。

只不過，就在一群人來到在蒂斯河（River Tees）拍照、下水嗨玩時，賈馬爾被水下暗流擊中，阿納斯拉法伊見狀立即把弟弟推向安全地帶，但卻隨即被水流沖走。依據17歲友人馬格哈貝爾（Mohammad El Mgharbel）的說法，「（阿納斯拉法伊）不擅長游泳，但當時他真的非常勇敢……他沒想過自己會死，只是想幫忙而已。」

事後，當局啟動搜索，於當日午夜之前尋獲阿納斯拉法伊的遺體。驗屍官認定，阿納斯拉法伊為意外溺水身亡，但也補充說，死者生前在幾秒鐘內做出決定且採取行動，無私行為應該受到肯定。

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