落差50公滑水道成網紅秘境　民眾撬鎖闖發電廠洩洪口找刺激

▲民眾自備充氣鯨魚等戲水設備。（圖／翻攝錢江視頻）

記者魏有德／綜合報導

大陸重慶榮昌區的發電廠洩洪口近期成為當地民眾口耳相傳的「網紅」秘境水上樂園。據了解，這座發電廠的洩洪渠道長約100公尺，高低落差達50公尺，吸引不少民眾攜家帶眷來玩水上「漂流」，還自備充氣鯨魚等戲水工具。由於該處非正式戲水區域，存在不少安全疑慮，發電廠曾封鎖部分壩體，卻一再被民眾撬開門鎖進入，引起外界關注。

▲民眾闖重慶一發電廠洩洪道戲水。（圖／翻攝錢江視頻）

根據釋出的影片可以發現，前往戲水的民眾在高速水流下滑行，泳圈、浮板等用品一應俱全。對於在洩洪的渠道上滑水，現場民眾表示，「不緊張，反而很刺激。」也有人提到，「很刺激，很涼快，最適合夏天來玩。」

▲發電廠將部分水道封鎖，仍遭民眾撬開鎖頭闖入戲水。（圖／翻攝錢江視頻）

這座發電廠雖然數度封鎖部分水道，仍被民眾一再敲開鎖頭進入戲水，現場也可以發現「水邊危險、禁止嬉戲」「大壩上游是水源一級保護區，禁止游泳，違者必究」等標語，不過，現場民眾似乎無視官方宣導，近百名遊客身著泳裝，攜帶泳具戲水的盛況，宛如水上樂園。

對此，也有現場民眾認為，該處是修建來洩洪的渠道，看到不少人敲開鎖頭進入戲水，在水道上滑上滑下，「看著令人嚇得不得了。」