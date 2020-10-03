不只天上共軍擾台！　加拿大軍艦3日北上通過台海…竟還「戲水」

▲加拿大軍艦２日北上通過台海，並於推特發布一系列戲水照。（圖／翻攝自推特／@RoyalCanNavy）

實習記者高琳景／綜合報導

中秋連假期間，除了有共軍持續擾台之外，加拿大皇家海軍護衛艦（Royal Canadian Navy）也於2日北上通過台海。有趣的是，不像以往中國和台灣之間的緊張局勢，加拿大皇家海軍護衛艦甚至在官方推特發出一系列「戲水照」，顯現出極大反差。

根據Marine Traffi顯示，加拿大皇家海軍護衛艦（HMCS Winnipeg FFH338）於2日晚上由南往北通過台海，並於今日上午10時離開進入東海，甚至在官方推特放出一系列「戲水照」，並表示「在海上將近2個月的工作完成後，隨著繼續進行部署，還有更多工作要做。」

▲加拿大軍艦２日北上通過台海，並於推特發布一系列戲水照。（圖／翻攝自推特／@RoyalCanNavy）

事實上，大陸軍機從9月至今持續擾台，而今日已是10月連續第3天侵入西南空域，根據資深軍事迷許先生紀錄，上午9時21分大陸軍機再度入侵我ADIZ（西南空域），高度3000公尺，依高度研判應為運八反潛機。