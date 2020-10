不只天上共軍擾台！　加拿大軍艦3日北上通過台海…竟還「戲水」

▲加拿大軍艦2日北上通過台海,並於推特發布一系列戲水照。(圖/翻攝自推特/@RoyalCanNavy)

實習記者高琳景/綜合報導

中秋連假期間,除了有共軍持續擾台之外,加拿大皇家海軍護衛艦(Royal Canadian Navy)也於2日北上通過台海。有趣的是,不像以往中國和台灣之間的緊張局勢,加拿大皇家海軍護衛艦甚至在官方推特發出一系列「戲水照」,顯現出極大反差。

根據Marine Traffi顯示,加拿大皇家海軍護衛艦(HMCS Winnipeg FFH338)於2日晚上由南往北通過台海,並於今日上午10時離開進入東海,甚至在官方推特放出一系列「戲水照」,並表示「在海上將近2個月的工作完成後,隨著繼續進行部署,還有更多工作要做。」

事實上,大陸軍機從9月至今持續擾台,而今日已是10月連續第3天侵入西南空域,根據資深軍事迷許先生紀錄,上午9時21分大陸軍機再度入侵我ADIZ(西南空域),高度3000公尺,依高度研判應為運八反潛機。

Out for a dip!

Enjoy the well deserved activity, @HMCSWinnipeg !

(Oh, and welcome to the Navy, pink flamingo ) https://t.co/UVpYROIrEi