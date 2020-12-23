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「彰化萬人血清」開罰確定了？　陳時中僅給6字回應！

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台大公衛學院和彰化縣衛生局合作研究新冠肺炎萬人血清，被衛福部專案小組判定違反《人體研究法》，可開罰10萬至100萬元。陳時中今日在記者會上被追問是否確定開罰對象？他坦言「我還沒看到文。」

衛福部與科技部、教育部針對萬人血清研究成立專案小組調查，日前完成審查。衛福部證實，調查小組已完成程序審查，確認彰化縣衛生局與台大公衛研究團隊均違反《人體研究法》，可開罰10萬至100萬元，目前還在做內部審核，預計2周內正式公佈結果。

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當時判定違法消息一出，台大公衛學院院長鄭守夏也回應「還沒收到相關公文，很遺憾知道這個案子被IRB認定違法，只是此罰則到底是對個人，是當時的計畫主持人台大公衛前院長詹長權？還是執行單位或台大？還不清楚。」

之後又接著爆出，科技部已函請台大清查相關計畫執行是否違法，違規部分也不予核銷相關經費。對此，外界也認為，是否因為衛福部判定違法，因此影響到其他相關經費計畫？陳時中則表示，衛福部只要去判定相關研究是否合法，其他經費不屬於衛福部，是科技部的，衛福部也尊重專案小組判定，後續都依法辦理。而針對何時確定開罰金額和對象，陳時中則表示「我還沒看到文。」

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