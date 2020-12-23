高雄楠梓「棒棒隊」出草！4男1女下車見人就打　傷者：不認識對方

▲高雄楠梓區清晨發生一起打架糾紛，警方出動快打部隊處理。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市區夜晚不平靜，先是在22日晚間11點多，在小港區山明路傳出一起打架糾紛，造成一名越南籍男移工頭部受傷，23日清晨1點多在楠梓區更傳出有年輕人持棍棒亂敲門，快打警力獲報到場，發現一群民眾向警方求助，他們表示有不明人士開車前來，下車後不分青紅皂白持棍棒毆打後逃逸，經查共有4男1女涉案，警方將相關人等全帶回釐清案情。

警方指出，發生在楠梓區楠都東街的案件，警方一開始接獲民眾報案，指稱有2、3名年輕人持棍棒在亂敲門，不過快打部隊趕往現場後，只看到一群民眾慌張的向警方求助，他們表示有不明人士開車前來，下車後一副凶神惡煞的模樣，不分青紅皂白持棍棒毆打後逃逸。不過，警方到場時並未發現持棍棒歹徒、立即清查現場，並協助2名傷者送醫，事後經清查共有4男1女涉案，其餘皆為目擊證人，為避免衝突事件擴大，警方立即將涉案人等帶回派出所釐清案情。

▲高雄楠梓區清晨發生一起打架糾紛，警方出動快打部隊處理。（圖／ 記者黃子倩翻攝）

不過經警方調查，受傷送醫的許姓以及林姓男子都表示，不認識出手打人的對方，當時只是來朋友的倉庫聊天，不了解為什麼會被打，目前警方針對此案已經啟動調查程序，調閱周邊監視器並已掌握涉案車輛及對象，通知涉案人到案說明，待調查完成後將依傷害及毀損罪移送。

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