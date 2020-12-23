國研院台灣半導體研究中心台南基地啟用　南部最能聚集研發能量的研究基地 　

▲科技部國家實驗研究院，與國立成功大學共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」，將成為新竹以南最能聚集研發能量的研究基地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

科技部國家實驗研究院，與國立成功大學共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」日前啟用，成大校長蘇慧貞指出，國研院台灣半導體研究中心台南基地，臨台南市小東路，近台南後火車站，交通便利，將成為新竹以南最能聚集研發能量的研究基地。

▲成大校長蘇慧貞指出，國研院台灣半導體研究中心台南基地，臨台南市小東路，近台南後火車站，交通便利，深具發展性。

台南基地除訓練各大學院校碩、博士生，培育學術界及產業界需求的高端技術人才外，還會提升國內半導體感測元件的研究水準，維繫台灣在低碳綠能創新科技與生醫晶片的國際競爭力。

國研院台灣半導體研究中心台南基地有交通方便的「地利」，以及成大培育各種尖端人才的「人和」，加上台積電全球第一個3奈米製程新廠即將於南部科學園區啟動的「天時」三種優勢，未來一定能夠發揮一加一大於二的效果，創造更多價值。

國研院台灣半導體研究中心台南基地位於成大力行校區，於2018年9月27日動土，成大提供校內空間，國研院半導體中心負責修繕、增建，並取得銀級綠建築候選。配合政府5+2產業創新計畫「綠能科技產業推動方案」，國研院與成功大學攜手打造低碳綠能產學研發平台。

主建築「半導體研究大樓」地上四層、地下一層，內部設置能與業界接軌的200坪半導體無塵室，達美國聯邦標準10級以及符合ISO 14644標準的ISO class 4高規格無塵室，另外還有35坪生醫光電核心設施檢測實驗室，總樓地板面積近千坪。

今年5月20日蔡英文總統就職演說中宣示資訊及數位相關產業是國家六大核心戰略產業之一，要利用台灣半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，同時也要打造接軌全球的生物及醫療科技產業。科技部吳政忠部長也在2030 科技願景六大主軸中提出「開發埃 世代半導體計畫」與「深化生技醫療產業與精準醫療」。

未來國研院和成功大學將結合雙方優勢、整合國家資源、建構服務平台，提供南部地區研發前瞻性科技的重點技術與服務，包括：「晶片異質整合封裝」、「CMOS高壓與感測晶片」、「微機電感測器」、「先進生醫感測晶片」及「無線感測晶片系統整合」等技術，並與新竹的國研院台灣半導體研究中心本部同步前進、南北分工，齊力開發物聯網、生醫、感測等具未來性的產業所需要的半導體製程與應用研究服務，也為產學界吸引和栽培出更多高階人才。同時以人才培育為目標，增加學生的實作經驗，讓學生更快熟悉產業，並將協助南部地區師生執行產業計畫。

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