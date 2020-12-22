多名機師染疫還釀本土病例！陳時中宣布「機組員檢疫要加嚴」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者洪巧藍／台北報導

過去考量飛航機組人員職業特殊性，國內訂有規範當他們無症狀情況入境後，可縮短居家檢疫為3天或者5天，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。然而現在國內確定再現本土病例，且是遭染疫機師傳染，指揮官陳時中今（22）日表示，過去是希望給予方便讓航空業不會因此停頓，但自主健康管理並未落實，將檢討檢討管理措施加嚴。

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，指揮官陳時中表示，個案為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，一名30多歲女性且與機師於12月7日至12日間密切往來，也是時隔253天國內再現本土病例。

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該名紐籍機師（案765）先前已經讓兩名同事染疫，分別是本國籍30多歲女性（案760）與20多歲日本籍男性（案766）為一起航空器感染事件，現在又造成本土病例。

依照《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，機組員返臺後依疾管署於機場所提供之健康聲明書辦理，在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。前述限制期滿後到第14天則進行自主健康管理。

陳時中表示，對於機組員管理要加嚴，從幾個個案顯示相關自主管理沒有被落實，將進行檢討，明日中午進行報告。