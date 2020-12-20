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《全球飛航》期刊：中國空軍力量2021達到「大聯盟」層級

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▲▼ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

▲殲-20隱形戰鬥機，可能在2021年因為發動機問題改善，成為真正的五代機。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中國的空軍力量，隨著隱形戰機與隱形轟炸機即將服役，將在2021年成為中國國防的主要議題。知名的飛航期刊《全球飛航》（Flight Global）指出，中國的空軍力量在2021年，將達到大聯盟層級。

《全球飛航》指出，中國自主研發的殲-20隱形戰機，目前使用渦扇-10（WS-10）「太行」發動機作為動力來源，早期則是使用俄羅斯的土星AL-31發動機，將來預期最終使用的發動機，則是渦扇-15（WS-15）「峨嵋」發動機，最大推力將為18.4t（180kN），這可以替雙引擎的殲-20帶來真正的五代戰機性能。

2020年末，也有傳言指出，運-20（Y-20）戰略運輸機在搭載了渦扇-20（WS-20）發動機的情況下，進行了首次試飛，飛行效率大幅提升，此外還傳出有可能以運-20為平台，改裝為空中加油機，空中加油是解放軍投射能力的薄弱環節，運-20搭載空中加油設備之後，運-20的高運量，將大幅彌補這一劣勢。

▲▼FC-31鶻鷹隱形戰機。（圖／CFP）

▲FC-31鶻鷹隱形戰機。（圖／CFP）

2021年還可能會使中國的另一架隱形戰鬥機FC-31，發展的態勢更加明朗，FC-31是殲-31（J-31）的更新版本，解放軍海軍期待，FC-31可以用來取代有問題的殲-15（J-15）做為艦載機。

中國的轟-6系列也將繼續成為人們的焦點，尤其最先進的轟-6Ｎ（H-6N）不僅可以搭載彈道飛彈，還可以攜帶無人機。

▲▼「暗劍」（Dark Sword）無人機想像圖和模型。（圖／翻攝自百度百科）

▲「暗劍」（Dark Sword）無人機模型。（圖／翻攝自百度百科）

在無人機方面也是中國發展的重點，除了偵查跟貨運之外，中國方面也暗示，可運用在空戰的暗劍（Dark Sword）無人機與亮劍（Sharp Sword）無人機即將在2021年問世。

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