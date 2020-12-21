快訊／勞動基金炒股案風暴擴大　統一投信資深副總遭搜索約談

▲勞動基金案日前統一投信吳嘉哲依被告身分傳喚請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

勞動基金案如滾雪球般越滾越大！勞金局投資組組長游迺文及寶佳資產執行長唐楚烈和投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強和基金經理人劉建賢等5人陸續遭收押後，台北地檢署指揮廉政署21日展開第4波行動，搜索統一投信資深副總經理闕志昌三處所，以被告身分約談闕及2名經理人、1名研究員，全案朝違反《證交法》等罪偵辦。

統一投信表示，公司依法配合調查，基於偵查不公開之原則，不便對外說明細節。

檢廉查出，唐楚烈涉嫌和寶佳投資主管邱裕元，從2019年5月起，就開始計畫炒作上市公司遠東百貨股價，但到了2020年7月間，持股出脫不如預期，決定透過邱的老朋友、當時在勞動部基金運用局擔任組長的游迺文，希望游動用他負責的勞動基金進場，承接寶佳持有的遠百股票。

專案小組先前2波搜索行動後，從邱裕元、游迺文的通聯以及對話紀錄中發現，邱請游盡量多利用自己的人脈，找金融圈人士加入陣線，並承諾可以擺宴款待，「金額不是問題」，除了目前曝光的復華投信公司投資長邱明強、經理人劉建賢曾參與一桌6萬元的高檔私廚料理外，游另外也曾與不少受託幫忙代操勞動基金的投信公司人員接觸。

屬於全民的勞動基金在欠缺投資評估的前提下，無端以最少24.73元的相對高價，吃下寶佳倒出來的數千張遠百股票，檢察官在3波搜索行動後，除將唐楚烈、游迺文等人分別列為貪污罪行、收賄被告，也將清查更多投信公司人員，是否也曾接受寶佳招待或好處，並加入協助炒股行列。

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