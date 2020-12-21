南韓確診破5萬！文在寅長子辦展「領紓困金1400萬」...被轟：無恥

▲文在寅長子文畯鏞於近期舉辦個人展覽，被傳出申請紓困金，慘遭罵翻。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸失控，單日新增病例連續5天飆破千人大關，首爾市也在稍早緊急頒布行政命令，禁止室內外5人以上群聚。然而，總統文在寅的長子文畯鏞（문준용）卻於近期在首爾的一處畫廊舉辦個人展覽，還被爆料曾在今年4月成功申請政府補助藝術領域的紓困金1400萬韓元（約新台幣36萬元），慘遭野黨質疑此舉根本是「自肥」。

甚至有人質疑南韓政府遲遲不肯提升防疫層級至最高階段，是否與文畯鏞辦展有關。

根據韓媒《中央日報》，38歲的文畯鏞其實是多媒體藝術家間電腦程式設計師，其作品曾在紐約現代藝術博物館、阿姆斯特丹國際兒童影展、南韓主要博物館展出，先前作品也曾來台展出，時隔8年終於在首爾市中區會賢洞金山藝廊（금산갤러리，暫譯）舉辦個人展覽「穿越視線，在某處的角落」，從17日至23日為止。

▲文畯鏞的作品「被增強的黑影，Outside」。（圖／翻攝自金山藝廊官網）

南韓最大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員兼發言人裴俊英（배준영）就痛批，「有消息指出總統的家人時隔8年舉辦展覽，我能理解他追求的理念，但在這種危機時刻，不是應該要表現出防疫楷模，全民才會跟著學習嗎？」

金山藝廊的代表黃達城（황달성，音譯）接受採訪時解釋，該場展覽其實是很久以前就開始策劃的，一切根本就和政治無關，呼籲人們不要帶著有色眼光看待，「其實來看展覽的人本來就不多，昨天大概只有50個吧，估計今天應更少了。」

而報導更指出，文畯鏞曾向首爾市府轄下機關首爾文化基金會（서울문화재단）申請「新冠肺炎緊急藝術紓困金」，4月29日獲選視覺藝術領域項目補助，得到1400萬韓元。根據《朝鮮日報》，消息一出後慘被國民力量砲轟「廉恥失蹤」，被指與前法務部長曹國（조국）女兒申請獎學金一事代表著進步派權力高層失德、無恥的真面目。

▲南韓總統文在寅的長子文畯鏞。（圖／翻攝自臉書）

對此，文畯鏞也在臉書上發文解釋，1400萬韓元紓困金是政府用來幫助藝術家創作、辦展覽的款項，根本不能做為藝術家的收入，且當初申請時也依照一切法定程序辦理、並制訂計畫，而最後紓困金會匯入專用帳戶，受補助的藝術家平時不能隨意動用該款項，收據也會隨時被檢查，其他剩餘的小額款項是給藝術家的人事費用。

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：23日0時起禁止室內外「5人以上」群聚；直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

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