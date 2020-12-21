　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓確診破5萬！文在寅長子辦展「領紓困金1400萬」...被轟：無恥

▲▼文在寅長子文畯鏞於近期舉辦個人展覽，被傳出申請紓困金，慘遭罵翻。（圖／翻攝自臉書）

▲文在寅長子文畯鏞於近期舉辦個人展覽，被傳出申請紓困金，慘遭罵翻。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸失控，單日新增病例連續5天飆破千人大關，首爾市也在稍早緊急頒布行政命令，禁止室內外5人以上群聚。然而，總統文在寅的長子文畯鏞（문준용）卻於近期在首爾的一處畫廊舉辦個人展覽，還被爆料曾在今年4月成功申請政府補助藝術領域的紓困金1400萬韓元（約新台幣36萬元），慘遭野黨質疑此舉根本是「自肥」。

甚至有人質疑南韓政府遲遲不肯提升防疫層級至最高階段，是否與文畯鏞辦展有關。

根據韓媒《中央日報》，38歲的文畯鏞其實是多媒體藝術家間電腦程式設計師，其作品曾在紐約現代藝術博物館、阿姆斯特丹國際兒童影展、南韓主要博物館展出，先前作品也曾來台展出，時隔8年終於在首爾市中區會賢洞金山藝廊（금산갤러리，暫譯）舉辦個人展覽「穿越視線，在某處的角落」，從17日至23日為止。

▲▼文畯鏞的作品「被增強的黑影，Outside」（圖／翻攝自金山藝廊官網）

▲文畯鏞的作品「被增強的黑影，Outside」。（圖／翻攝自金山藝廊官網）

南韓最大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員兼發言人裴俊英（배준영）就痛批，「有消息指出總統的家人時隔8年舉辦展覽，我能理解他追求的理念，但在這種危機時刻，不是應該要表現出防疫楷模，全民才會跟著學習嗎？」

金山藝廊的代表黃達城（황달성，音譯）接受採訪時解釋，該場展覽其實是很久以前就開始策劃的，一切根本就和政治無關，呼籲人們不要帶著有色眼光看待，「其實來看展覽的人本來就不多，昨天大概只有50個吧，估計今天應更少了。」

而報導更指出，文畯鏞曾向首爾市府轄下機關首爾文化基金會（서울문화재단）申請「新冠肺炎緊急藝術紓困金」，4月29日獲選視覺藝術領域項目補助，得到1400萬韓元。根據《朝鮮日報》，消息一出後慘被國民力量砲轟「廉恥失蹤」，被指與前法務部長曹國（조국）女兒申請獎學金一事代表著進步派權力高層失德、無恥的真面目。

▲▼南韓總統文在寅的長子文畯鏞。（圖／翻攝自臉書）

▲南韓總統文在寅的長子文畯鏞。（圖／翻攝自臉書）

對此，文畯鏞也在臉書上發文解釋，1400萬韓元紓困金是政府用來幫助藝術家創作、辦展覽的款項，根本不能做為藝術家的收入，且當初申請時也依照一切法定程序辦理、並制訂計畫，而最後紓困金會匯入專用帳戶，受補助的藝術家平時不能隨意動用該款項，收據也會隨時被檢查，其他剩餘的小額款項是給藝術家的人事費用。

►擬禁「5人以上」聚會！南韓新冠單日再增926例...全國法院休庭3周
►南韓終於怕了！首爾市府令「禁5人↑群聚」：耶誕跨年聚會全取消

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：23日0時起禁止室內外「5人以上」群聚；直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧19至28日禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；滑雪場晚間9時以後禁止營業。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

新版小棕瓶！全方位保養長效保濕

ET快訊
高雄2屁孩「家樂福尿尿」噴濕貨架！　被肉搜身份曝光
快訊／韓男團成員被爆「習慣性呼麻」！入伍疑為躲避調查
快訊／陽明山牛群暴斃　死因出爐
快訊／台中死亡車禍！　2車擦撞「起火狂燒」…1死1傷
深夜「差5元」困停車場！向路人求救...繳費機全吐出來　結局
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英變種病毒失控擴散！入侵荷澳等5國　他驚曝：法國可能已淪陷

揭曉！千年木乃伊竟是蟲子「折磨致死」　生前吃蚱蜢憋屎…狀況慘

535萬存銀行竟只剩300元！銀行甩鍋「不負責」　男爆氣怒告詐欺

南韓確診破5萬！文在寅長子辦展「領紓困金1400萬」...被轟：無恥

2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

香港開亞洲第一槍！英「變異病毒」來襲　全球33國家地區下令禁航

日2021財政預算破106兆　內閣今通過！增發國債金額創11年新高

父親救11歲女兒也溺水！ 14歲女兒目睹恐怖過程...撈出2具遺體

日網友也愛戰南北！47地區「超嗆偏見調查」：只吃章魚燒、都農村

全球飆破7600萬人染疫！德國死亡病例翻倍　日韓苦抗第3波感染

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

年收200萬女「聯誼」竹科工程師 2人急結婚...媽寶男怨：卸妝嚇人

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！被他伸手解釦…未播漏網畫面羞爆

高雄嚴重車禍！情侶雙載「未兩段式左轉」…20歲男噴飛不治

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

英變種病毒失控擴散！入侵荷澳等5國　他驚曝：法國可能已淪陷

揭曉！千年木乃伊竟是蟲子「折磨致死」　生前吃蚱蜢憋屎…狀況慘

535萬存銀行竟只剩300元！銀行甩鍋「不負責」　男爆氣怒告詐欺

南韓確診破5萬！文在寅長子辦展「領紓困金1400萬」...被轟：無恥

2020回顧／黎巴嫩炸出蕈狀雲！2750噸硝酸銨一放6年　自埋人禍種子

香港開亞洲第一槍！英「變異病毒」來襲　全球33國家地區下令禁航

日2021財政預算破106兆　內閣今通過！增發國債金額創11年新高

父親救11歲女兒也溺水！ 14歲女兒目睹恐怖過程...撈出2具遺體

日網友也愛戰南北！47地區「超嗆偏見調查」：只吃章魚燒、都農村

全球飆破7600萬人染疫！德國死亡病例翻倍　日韓苦抗第3波感染

「史努比夜燈」還能當音樂盒！暖黃光照著Q版查理布朗充滿溫馨

上緯新能源苗栗風場環評起跑　爭取第三階段區塊開發門票

「平成怪物」松坂大輔40歲繼續打　扣薪1千萬與西武獅續約

英變種病毒失控擴散！入侵荷澳等5國　他驚曝：法國可能已淪陷

2020十大藝文新聞「藝FUN券」奪冠！文化部長換人、音樂家染疫入榜

三大名師推薦6檔熱門潛力股！電動車聯盟概念、一櫃難求股　各擁題材

嘉義大林安親班廂型車與小貨車相撞　4國小學童受傷

橫濱等身大「鋼彈」揭幕　獲得2項金氏世界紀錄

AIT回應蘇偉碩：美國食品是安全的　很遺憾美豬被政治化

酒店經紀遭擄觀音山「皮帶綁樹」凌虐致死　2嫌依殺人罪起訴

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

國際熱門新聞

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

影／倫敦急封城　數十萬人大逃亡

妻生下「黑皮膚嬰」　老公驚覺綠了

快訊／韓國確診病患「救護車脫逃」！警大動作追捕

變種毒株B.1.1.7肆虐英國！陸海空中斷陷恐慌

英「變種病毒」急速擴散　7大QA一次看

4光年外「地球」傳來無線電信號！

Pornhub員工1天狂看千部A片崩潰離職

即／日本半夜6.3極淺層強震！5弱搖晃

少年爬火車頂自拍...下秒 「觸電燒成焦屍」

性侵11名未成年女生！南韓2淫魔9個月內接連出獄

暖男憂家人染疫亡！突「狂殺妻子一家」釀3死2傷

新種病毒株肆虐英國！WHO曝「3國也出現病例」

印度少年神預測　災難持續到明年

更多熱門

相關新聞

英出現變異病毒　全球禁航令一次看

英出現變異病毒　全球禁航令一次看

全球各國陸續針對英國發布禁航令，防堵新冠變種病毒株「B.1.1.7」（又稱「VUI 202012/01」）所掀起的新一波疫情入侵。現已知至少有33個國家地區祭出禁令，其中香港是亞洲第一個宣布禁航的城市，以下為您整理各個國家地區的最新邊境措施。

日內閣通過2021預算106兆　財源4成靠國債！

日內閣通過2021預算106兆　財源4成靠國債！

口罩實名制3大變革！降價成10片40元

口罩實名制3大變革！降價成10片40元

旅英夫婦染新疫　莊人祥：是否為變種病毒待了解

旅英夫婦染新疫　莊人祥：是否為變種病毒待了解

大連一區封鎖「火車只進不出」　5個街道停工停課停業

大連一區封鎖「火車只進不出」　5個街道停工停課停業

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎文在寅長子文畯鏞辦展紓困首爾

讀者迴響

熱門新聞

獨／UBA虎科大隊長載女友遭撞！噴飛身亡

印度神童預言成真！變種病毒現...災難「沒結束」

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

子瑜站TWICE最後粉心疼「妳值得更好」

西門蘿莉塔有對象了！羞：希望可以久一點

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

祖先連喊20次不要！他騎到一半金山坍塌

喬瑟夫剪掉招牌長髮「激帥中分頭」驚艷網

UBA隊長家屬曝「不辦告別式」：怕阿嬤、媽媽受不了

甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！偷吃舊愛學長對話曝

即／旭富「又傳爆炸聲」　黃煙猛竄天際

少校兒媳搞舊愛！　公公跟監親揭家醜：國家還有救嗎

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

更多

最夯影音

更多
韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」

韋禮安唱一半突崩潰大哭！　魏如萱心疼緊抱「幫他唱完」
郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

郭書瑤「1分鐘床上激吻片」曝光！　開腿被解釦...未播畫面羞爆

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

桃園旭富製藥廠爆炸直擊！　2員工受傷1人90%三度燙傷

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

坤達重現《放手》20年後一樣帥！　邰智源盡力跟上：我小時候的歌

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

別抓壁虎！嬤把貓孫擺籃裡訓話 牠嫌吵閉眼「裝沒聽見」：好啦～

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面