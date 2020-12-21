柬埔寨返台進防疫旅館前！高雄2男偷跑進超商購物　各重罰10萬

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄市衛生局今（21日）指出，日前2名有柬埔寨活動史的男子，11月25日搭機返台後，為居家檢疫列管個案，卻在搭計程車抵達防疫旅館時，不顧司機勸導制止，擅自到超商內購物，最後經警方、護理人員到場，2人才回到旅館。對此，高雄市衛生局依法將2人各裁罰10萬元。

▲高雄2名男子返台後，進防疫旅館前，偷跑到超商購物，各遭罰10萬元。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

衛生局指出，2名男子11月25日返台後，被里幹事發現其居家檢疫地點未符合一人一室（含衛浴）的防疫規範，隨即聯繫調派防疫計程車，將2人移至防疫旅館，不過，2人搭車抵達旅館後，不顧司機警告，直接下車步行到附近超商購物，直到司機通知市府防疫團隊，警方、護理人員到場勸導，2人才肯配合返回旅館入住。

由於2人在前往防疫旅館途中，未直接進入防疫旅館而是自行前往超商購物，已違反居家檢疫不得擅自外出之規定，衛生單位依法開立舉發通知書，移送集中檢疫所強制居家檢疫隔離14天，並依法裁罰每人新台幣10萬元整。

另外，衛生局表示，近期因全球疫情升溫及年節將至，居家檢疫人數激增，高雄市12月17日居家檢疫者計4,024人，較11月1日1,949人，大幅攀升106%，另依據防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書之規定，所有入境旅客入境時應填具居家檢疫住所及地址，居家檢疫住所得選擇「自宅或親友住所」或「防疫旅館」，若同住者有老年人（≧65歲）、幼童（≦6歲）、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等），或個人無單獨房間（含衛浴）者，應至防疫旅宿完成居家檢疫（訂房專線:07-8220300），守護自身與社區健康安全。

截至目前，於居家檢疫期間無故違規外出，經防疫單位查證屬實移送強制隔離共154案，累計裁罰金額超過新台幣2千餘萬元，違規態樣包含入境後在外徘徊未直入居家檢疫地點、夜間外出購物、外出飲食、訪友、入住防疫旅館違規出房門與鄰房串門子，且近日查獲違規案件數量有增多之勢，衛生局也重申目前國際疫情持續嚴峻，市民配合落實防疫政策不可鬆懈，提醒市民朋友切勿心存僥倖而以身試法，經查獲違反居家檢疫相關規定者將予重罰，絕不寬貸。

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