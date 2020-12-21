揭曉！千年木乃伊竟是蟲子「折磨致死」　生前吃蚱蜢憋屎…狀況慘

▲美國考古學家最近重新對一具1937年發現的男性木乃伊展開研究，發現其死前的經歷十分痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

美國考古學家最近重新對一具1937年發現的男性木乃伊展開研究，發現這具木乃伊的腹部存有約1.17公斤的糞便，而且胃部還有大量未消化的食物，推斷此男生前患有嚴重的便秘和營養不良，而導致死亡。研究人員在檢驗了其胃部的食物後發現，男子生前曾被喂食大量切除了腿的蚱蜢來維生。

據《Live Science》報導，美國考古學家在1937年於美國南德州發現一具男性乾屍遺骸，推斷死者去世至今已超過1000年，不過由於當地氣候乾旱，屍體自然風乾，因此才變成了木乃伊。由於當年的科學技術並不發達，因此科學家們無法對其進行檢測，直到最近才重新對其展開研究。

Man who died of constipation 1,000 years ago ate grasshoppers for months https://t.co/n5ENnmpfaD — Marina Amaral (@marinamaral2) December 19, 2020

考古學家發現，這具木乃伊的腹部存有約1.17公斤的糞便，而且他的胃部還有大量未消化的食物。根據這些發現，再加上他結腸的大小，研究人員推斷，死者生前身體無法正常消化食物，因此患有嚴重的便秘和營養不良，甚至讓他難以行走、無法自己吃飯。

研究人員推測，這名男子罹患了一種由克氏錐蟲的寄生蟲引起的南美錐蟲病（American trypanosomiasis），進而導致腸胃系統阻塞、結腸脹大到正常大小的6倍，出現普遍被稱為「巨結腸」（Megacolon）的症狀。

Toxic megacolon (megacolon toxicum) It is a form of colonic distension characterized by a very dilated colon... Posted by The Surgeon on Tuesday, November 13, 2018

研究人員還在該男子的結腸中發現了一種被稱為植矽體（Phytolith）的植物殘骸，這是於存在植物組織中的微小結構，通常會在人的消化系統中存活下來，但在木乃伊的腹腔內，這種植矽體卻被撕開、壓碎。

內布拉斯加大學林肯分校自然資源學院教授萊因哈德（Karl Reinhard）表示，這些證據都證明了男子的腸道系統在生前承受了巨大的外來壓力，這也與「巨結腸」的病狀吻合。

▲由於生病的緣故，男子死前只能吞食蚱蜢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

研究人員在檢驗過其腹中殘留的食物後發現，由於男子在死前已無法進食，因此他身邊的人曾給他喂食切除了腿的蚱蜢，讓他維持生命。萊因哈德對這個決定表示高度讚賞，他表示，「蚱蜢的蛋白質含量很高，也富含水分，所以在巨結腸的早期階段，確實是一個很好的食物。」

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