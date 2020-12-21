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女兒確診新冠！　62歲母被關家中3天失聯...破門「驚見遺體」

▲香港,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲香港新冠肺炎持續擴散。（圖／路透社，非本文當事人）

記者劉亭／綜合報導

香港大圍美林邨62歲呂姓女子成為密切接觸者後，在家中苦等3天，都沒有人將她送往檢疫中心，工作人員只告知「不要離開家」，直到被隔離治療中的女兒聯繫不上人，才在家中被發現遺體，死後確診新冠肺炎。

綜合港媒報導，死者的女兒趙小姐透露，自己9日被確診後，被送往亞博館進行治療，當時她特別提醒衛生署工作人員，母親長年獨居，並長期患有高血壓、糖尿病、高膽固醇，請他們多加留意狀況。

趙小姐9日電話聯繫時，母親表示已接獲強制檢疫令，但是沒有人與她聯繫，或告知後續安排，吃飯也只能找朋友們幫忙送到門口。她也指出，媽媽曾提出自行前往醫院檢測，但卻被拒絕。

直到10日晚間，趙小姐母親出現鼻塞不適症狀。趙小姐隔天再打電話已無人接聽，12日請媽媽的朋友到家中查看，卻無人應門，報警破門而入才發現，母親已經在房內過世。

呂媽媽去世後被確診為新冠肺炎。趙小姐控訴，政府對事件毫不關心，導致媽媽死亡，而且事發至今，當局都沒有與她聯絡或提供援助，要求政府對行為失當負責，並且展開詳細調查及檢討，以免再度發生類似憾事。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對有居民在家中等候送往檢疫期間過世感到難過，當局已經檢討流程和調派人手，日後會在24小時內將病人送往檢疫中心，該起個案將會轉交死因庭研訊。
 

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