3歲女童寒風中走失就要找阿嬤　「壞叔叔」一句話讓她乖乖到警局

▲台中市第二警分局立人所員警耐心安撫女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民張姓男子，20日晚間8時許在北區忠太東路、忠明七街口發現一名年僅3歲的走失女童，張男立即通報台中市第二警分局立人派出所，員警到場後耐心向女童詢問資料未果，因天氣寒冷，想先帶她回溫暖的警局再作了解，但女童卻表示「會怕、要找阿嬤」遲遲不願上車，此時張男溫柔地對女童說「警察叔叔要帶你去找阿嬤」，女童便乖乖跟著員警至派出所，讓苦惱的員警頻頻道謝。張男笑稱，也許是因自己長得一副「壞叔叔臉」，女童才會乖乖聽話。

張男發現女童時，她僅穿著單薄上衣與裙子，且獨自走在寒風中哭泣，警方獲報到場，詢問女童家長在哪裡，但女童年紀尚淺，童言童語地回答「爸爸在念經」，接著一直說要找阿嬤，因天氣寒冷，員警一時間又問不出個所以然，決定先將她帶回派出所，正要牽她上車時，女童卻表示「會怕」，不願一同前往派出所。

▲▼ 員警要牽女童上車時，女童說會怕，不願前往派出所。

此時張男擔心夜晚氣溫只有13、14度，再耗下去女童恐會感冒，向女童說「警察叔叔會帶妳去找阿嬤」，小女童這才收起眼淚，乖乖跟著員警上車。

▲張男對女童說「警察叔叔會帶妳去找阿嬤」，小女童才乖乖跟著員警上車。

張男表示，處理的員警很年輕，也相當有耐心地安慰哭泣的女童，還從口袋拿出衛生紙替女童擦眼淚，讓目睹整個過程的他相當感動。至於女童為何只聽他的話？張男開玩笑說，可能因為他長得一副「壞叔叔」的臉，女童因害怕他才會乖乖配合。

女童至派出所後，員警順利聯繫上其家長，女童終於平安回家。張男強調，前來協助的員警看起來很年輕，應是未婚，能有如此耐心對待女童，真的是人民保母！

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