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知名「大東山珠寶」兼賣醫療手套　1萬箱出不了貨！遭求償7000萬

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大東山珠寶呂家第二代陳呂華娟因出席會議、參與買賣過程，受害者認為近60年珠寶品牌公司應不會有合作問題，在市場迫切需求下即未完善查驗工作。（圖／翻攝自大東山珠寶臉書）

▲大東山珠寶呂家第二代陳呂華娟因出席會議、參與買賣過程，受害者認為近60年珠寶品牌公司應不會有合作問題，在市場迫切需求下即未完善查驗工作。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新冠疫情爆發後，全球瘋搶防疫物資，在有利可圖下，假買賣糾紛頻傳。有讀者爆料，國際知名珠寶商「大東山珠寶集團」相關企業「大東山希望天地股份有限公司」，聲稱握有購買醫療手套管道，並透過中間人招攬買家；然而，買家附了訂金卻遲遲收不到貨品，連近期被打入全額交割的上市公司「凱羿－ＫＹ」（2939）也是受害者。據悉，受害者一怒告官，求償總金額粗估250萬美元（約新台幣7000萬元）！

從事國際貿易的美國籍男子Drew，來台定居12年，他向本刊投訴，今年全球搶購防疫物資期間，他替美國及歐洲客戶在台訂購醫療手套，在知名珠寶商「大東山珠寶集團」相關企業「大東山希望天地股份有限公司」（大東山希望天地）牽線下，他支付了訂金，對方卻出不了貨，不但交易過程全是騙局，還意外扯出「凱羿－ＫＹ」（凱羿）也是受害者。

歐美國家因疫情嚴重，今年在國際間大量採購醫療口罩、手套，防疫物資嚴重短缺下，導致詐騙案橫生。（圖／翻攝自阿里巴巴官網）

▲歐美國家因疫情嚴重，今年在國際間大量採購醫療口罩、手套，防疫物資嚴重短缺下，導致詐騙案橫生。（圖／CTWANT提供）

「今年5月間，我的美國客戶（跨國資源整合公司）急需大量的『SUPERIEUR』（品牌名）醫療手套，我和合作夥伴Jones透過LINE群組『國際急難物資批發群』得知，大東山希望天地能夠取得SUPERIEUR醫療手套。」Drew表示，由於當初認為大東山珠寶是一家經營近60年的老字號，加上對於物資的迫切需求，因而未多加查核，沒想到卻落入陷阱。

Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／宋岱融攝）

▲Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／CTWANT提供）

Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／Jones提供）

▲Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／CTWANT提供）

Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／Jones提供）

▲Jones出示連錦信提供的產品照片、出貨單及船班資料，事後才發現皆是假的資料。（圖／CTWANT提供）

Drew說，今年6月30日，他代替買方向大東山希望天地購買1萬箱醫療手套，總金額為64萬美元（約新台幣1800萬元），7月1日支付訂金32萬美元（約新台幣900萬元），雙方約定7月13日在越南機場交付貨物，並由買方安排包機，將貨運從越南送至英國。

然而，交貨當天，賣方卻未依約出貨，「大東山希望天地承諾隔日（7月14日）另外安排飛機轉送至英國，至今已過了5個月，我還是沒拿到貨。」Drew接著氣憤地表示，「大東山希望天地給的出貨單及航班資料都是假的，而且過程謊話連篇，例如氣候不佳飛機迫降，貨物得等到隔離結束可以取貨，還至少給了三次錯誤的聯繫方式，不是電話打不通，就是接電話的人一頭霧水，根本就是玩弄人。」

大東山希望天地董事長連錦信稱握有SUPERIERU醫療手套取得管道，透過中人四處尋找買家，導致一連串買賣糾紛。（圖／報系資料庫）

▲大東山希望天地董事長連錦信稱握有SUPERIERU醫療手套取得管道，透過中人四處尋找買家，導致一連串買賣糾紛。（圖／CTWANT提供）

大東山希望天地董事長連錦信承認有此筆交易，對於Drew的合約因確實未出貨，已將訂金全數退回，但是因合約未載明賠償條款，再加上後續求償的是一名陳先生(Jones)非公司登記人，經查也非公司股東，因此並未理會；凱羿部分則持續有討論退款事宜，預計這個月底前會將剩餘的230萬美元全部會還清。 

▲一堆人專詐抗疫財。（圖／CTWANT提供）

根據Jones觀察，他從2月起接觸台灣防疫物資市場迄今，發現有太多人想賺時機財，沒有真正的買家或賣家，大多是居中牽線，「裡面8成都是假消息和資料，很多訂單等太久最後取消交易，且一堆中間人找不到賣家源頭。」

除了大東山違約，Drew還被另一名蘇姓導演詐騙。「蘇導自稱是馬來西亞醫療手套商的市場經理，提供的公司介紹中，董事及顧問都是冒用馬來西亞名人的假資料。看準市場缺口大，要求以260萬美金全款買下貨物，結果前5個貨櫃產品參差不齊，後5個貨櫃物品被換成磚頭，非常離譜。」他表示，事發後蘇導改口稱自己只是中間人，對許多細節不知情。目前Drew已報案聲請凍結對方帳戶，接下來要請國際刑警協助。

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