▲韓流吹進美髮市場，韓國髮品業者宣布進軍台灣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

近年來因韓流、偶像劇掘起，許多韓國女星、美髮Youtuber成為不少台灣女孩模仿對象，喜愛偶像明星浪漫、高明度捲髮等造型。韓國髮品業者看好國內美髮市場，宣布進軍台灣，要與現有日系產品主導的美髮市場互別苗頭。

在發表會上，業者也一口氣找來在台灣美髮界頗有名氣的設計師Abby、Miyake以及張妮莎等站台，現場吸引大批人潮，將會場擠得水洩不通。

業者透露，韓流髮型最大的特色就是高明度的捲髮，但目前國內的燙髮劑，多是以燙髮成分加上保濕，或加上蛋白質等營養來維持燙後髮質，但效果有限。新引進的金韓今「韓金草本溫塑燙系列」，是將抗氧化的植化素配方加入髮品中，例如苦參根、朝鮮當歸根等漢方植物，維持頭髮燙後髮質，消費者即便數月後再度燙髮，髮質也不會嚴重受損，增加燙髮客的回流率。

此外，近年來，國人受到日系護髮系統影響，多數認為護髮後的髮質應是柔軟，韓國業者也持不同意見，強調韓式護髮是以深入髮內纖維的深層護髮為主，將空洞補滿，讓豐富的蛋白質及氨基酸在髮內與原有的髮纖維結合延緩流失，因此真正護好的頭髮，應該是內結構結實、髮質強韌有彈力，期待能帶給台灣消費者不一樣的美髮體驗。



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