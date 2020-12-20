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大白鯊變美人魚！陳今佩甩肉50公斤換健康　稱霸秀場木瓜→文旦

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▲「大白鯊」陳今佩現身高雄，大談減重後的生活，還表示自己木瓜變文旦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「大白鯊」陳今佩現身高雄，大談減重後的生活，還表示自己木瓜變文旦 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

過往以「木瓜秀」打響名號的老牌藝人陳今佩現身高雄，不過被稱為大白鯊的她，身型比過去小了一號，因為她在12年前進行胃繞道手術之後，同時控制飲食、不僅讓自己甩肉50公斤，從120公斤來到70公斤以下，就連血糖、血壓都非常標準，只是稱霸秀場的木瓜也進行縮胸手術，小了好幾個罩杯，讓陳今佩笑說現在是「文旦奶」。

今年69歲的陳今佩在國內消失一陣子，20日來到高雄一間醫院宣導健康防疫生活，她不改過去秀場的幽默本性，但是體型明顯小了一號，她說過去體重在120公斤的時候，面臨三高的危機，12年前進行胃繞道手術之後，體重下降了50公斤，陳今佩說：「減重後要翻轉過去肥胖、黃色笑話、緋聞、欠債的形象，展現健康、會唱歌、全新又美麗的自己。」

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▲「大白鯊」陳今佩現身高雄，大談減重後的生活，還表示自己木瓜變文旦 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「大白鯊」陳今佩現身高雄，大談減重後的生活，還表示自己木瓜變文旦 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳今佩笑說自己已經不是大白鯊：「我現在過著很養生的日子，早睡早起，不抽菸、不喝酒、不賭錢，連眷村麻將都沒打了，也不太吃澱粉，減重後要翻轉過去肥胖、黃色笑話、緋聞、欠債的形象，展現健康、會唱歌、全新又美麗的自己，改當會唱歌的美人魚。」

只是這一減重，讓過往稱霸秀場的「木瓜」，也進行了2次縮乳手術，自嘲下垂的「大木瓜」變成「文旦」。陳今佩說：「我以前的胸部不是大、是下垂，應該有DDD罩杯，人家是隆乳，我縮了2次胸還是大，但現在比較紮實，我有時候還不穿胸罩，從木瓜變成文旦了！」至於感情狀況為何？陳今佩直言：「我現在單身，我不想害人家，也不想人家害我，暫時沒有任何對象！」

▲「大白鯊」陳今佩現身高雄，大談減重後的生活，還表示自己木瓜變文旦 。（圖／記者吳奕靖攝）

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