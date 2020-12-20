佛光山大慈育幼院「50歡慶感恩聯展　20日起潮州講堂展出

▲佛光山大慈育幼院「50歡慶感恩聯展」於20日在佛光山潮州講堂舉行 ，圖大慈育幼院演唱。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山大慈育幼院「50歡慶感恩聯展」於20日在佛光山潮州講堂舉行；潮州鎮長周品全、征帥企業有限公司董事長李銘春、泓海水產有限公司董事長鄭春忠等地方人士超過130人參加，在曾黎明老師帶領大慈育幼院童演唱「感恩的人生」後揭開序幕，共展出12位學生50畫作品，展期至2021年1月25日止。

▲▼潮州鎮長周品全致詞、三好畫。

▲▼講堂階梯前大合照、空拍機拍廣場「愛心」。



周品全鎮長致詞時，感謝星雲大師及佛光山潮州講堂長期對地方藝術文化的貢獻。這次參加聯展的學生有12人，有古志勇、符家樂、符嘉勇、王嘉欣、蕭亦泰、吳謹安、林俊哲、黃憶慈、林俊忠、莊立萬、林冠廷、劉倚均，他們分別是國一到大二的學生。

古志勇曾畫過星雲大師，為了這次聯展，他決定畫出不同風格，以拚圖方式畫出星雲大師，難度很高，「一筆都不能出錯」，一錯就要重來，對他來說是一項很大挑戰，獲得他的老師莊正國肯定，「全身比例、骨頭」都有呈現出來，相當難得，讓他鬆了一口氣。

符家樂說，「我的家」是把新舊院舍畫在同一幅上，由於舊院舍拆除，興建新院舍，想到把舊院舍畫了保存下來；「不管新、舊院舍，在師父、師姑呵護下，都會很溫暖，快樂的長大」。

大慈育院長蕭碧涼表示，大慈育幼院外寫著「遊客請止步」，代表星雲大師的「慈心悲願」，讓院內的王子、公主們有個「愛的教育、成長樂園」；他們為了大眾成就，樂於學習結緣，在大型活動展現所學，對星雲大師、常住的愛，就呈現在畫布上。而大師不擅長於音樂，卻創作許多歌曲，「感恩的人生」就是其中一首歌曲，不止音樂、繪畫，都是大師一生為大眾服務的願心。

潮州講堂監寺妙辰法師表示，這次展出作品，每一幅畫都是獨一無二巧思與創意，描繪出生動故事；而蕭碧涼院長雖然個子小，全身散發的力量，宛如觀世音菩薩，「我在想什麼環境才叫做家？」，應該就是「有愛的人及愛我的人」，「蕭院長說她在全界有300多個家，我也一樣，且都是一家人」。

會後，潮州講堂別出心裁，不止在講堂階梯前大合照，最後由在場130多人，分別手拿紙板，站在講堂前廣場，利用空拍機拍出一個大愛心，圓滿結束開幕會，期待民眾到講堂參觀，給他們一個愛的鼓勵。

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