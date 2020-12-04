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佛光山潮州講堂監寺妙辰法師　邀東港東隆宮參加2020神明聯誼會

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▲佛光山潮州講堂監寺妙辰法師4日會同中華傳統宗教總會人員邀請東港東隆宮王爺及信眾參加2020年世界神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

▲佛光山潮州講堂監寺妙辰法師4日會同中華傳統宗教總會人員邀請東港東隆宮王爺及信眾參加2020年世界神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山潮州講堂監寺妙辰法師，4日早上會同中華傳統宗教總會南區執行委員柳俊生等人，拜會屏東縣東港鎮東隆宮（王爺廟），由董事長潘慶士、常務監事黃玉恒、總幹事呂順貴等人負責接待，並致贈星雲大師2021年「花開四季 耕耘心田」墨寶，邀請東隆宮王爺參加佛光山佛陀紀念館2020世界神明聯誼會，潘董事長允諾向王爺擲筊請示後決定。

▲妙辰法師邀東港東隆宮參加神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼致贈星雲大師2021年墨寶、敬王爺花、果。

▲佛光山潮州講堂監寺妙辰法師4日會同中華傳統宗教總會人員邀請東港東隆宮王爺及信眾參加2020年世界神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

東港東隆宮曾於2016年第1次參加過佛光山佛陀紀念館世界神明聯誼會，著名的轎班穿著整齊化一的傳統服飾，相當吸睛；今天潮州講堂監寺妙辰法師會同國際佛光會南區委員林雪蘭、東港分會督導王政鎮、東港分會長鄭雪慧、中華傳統宗教總會南區執行委員柳俊生、陳明守等幹部會員23人，專程準備了鮮花、水果，再度拜訪東隆宮，邀請東隆宮能再度參加2020年世界神明聯誼會，共襄盛舉。

▲妙辰法師邀東港東隆宮參加神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝） 

▲▼致贈潘董事長「世界神明聯誼會學術會議論壇」、妙辰法師與中華傳統宗教總會人員在東隆宮前合影。

▲佛光山潮州講堂監寺妙辰法師4日會同中華傳統宗教總會人員邀請東港東隆宮王爺及信眾參加2020年世界神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

 妙辰法師首先致贈星雲大師2021年「花開四季 耕耘心田」墨寶給東隆宮董事長潘慶士，一行人隨後進入東隆宮，敬拜溫府千歲等神明，恭誦「心經」；潘董事長隨後邀請妙辰法師到辦公事奉茶，妙辰法師虔誠邀請王爺再度參加今年世界神明聯誼會，潘董事長原本以明年是王爺3年一科迎天祭典，廟宇目前忙於籌備工作，今年恐無暇參與。

▲妙辰法師邀東港東隆宮參加神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝）

▲▼邀請東隆宮參加世界神明聯誼會、妙辰法師與東隆宮潘董事長、呂總幹事等人合影。

▲妙辰法師邀東港東隆宮參加神明聯誼會 。（圖／記者陳崑福攝）

經在場陪伴的東隆宮最虔誠信徒、弘海水產有限公司董事長鄭春忠向潘董事長提議「擲筊向王爺請示，由王爺自己決定是否參加？」，潘董事長思考後覺得該提議可行，允諾擇日向王爺擲筊請示。

期間，柳俊生致贈潘董事長今年剛出版的「世界神明聯誼會學術會議論壇」書籍，讓潘董事長更深入了解星雲大師提倡「世界神明聯誼會」意涵，潘董事長幽默地說，未來要每天恭讀3頁。

隨後，妙辰法師等人，在東隆宮內向王爺恭誦佛光山「悲喜捨向法界、惜福結緣利人天，禪淨戒行平等忍，慚愧感恩大願心」回向偈，圓滿此邀請行程。

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